Об этом пишет Show 24 со ссылкой на инстаграм Притулы. Фото уже собрало немало реакций.

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Сергей Притула и его старшая дочь Соломия сфотографировались на фоне Киево-Печерской лавры. На фотографии они улыбаются, девочка также крепко обнимает отца.

Наша Лавра. Без московских попов. Без русского мира. С уютом, величием и невероятной историей! Приходите! Приводите детей, друзей, семьи!

– написал волонтер.

Сергей Притула со старшей дочерью / Фото из инстаграма волонтера

Также Притула поделился селфи, которое сделал внутри Киево-Печерской лавры.

Сергей Притула в Киево-Печерской лавре / Фото из инстаграма волонтера

Реакция сети

"У папы глаза счастливые".

"Какие вы красивые".

"Ну такие коты".

"Папина копия".

"Светлое фото".

Для справки! Сергей Притула вместе с женой Екатериной воспитывает двух общих дочерей: Соломию, которая родилась в 2017 году, и Стефанию, которая появилась на свет в 2021 году. От первого брака с Юлией Андрийчук волонтер имеет сына Дмитрия.

На днях Сергей Притула поделился совместным фото дочерей, на котором Соломия и Стефания призывают донатить.