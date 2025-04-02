Мартиновська показала фото зі святкування. Про це повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм шеф-кухарки.
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Ольга Мартиновська опублікувала серію фото доньки. На світлинах Віра задуває свічки на святковому торті, а на фоні помітно, як зіркова мама її фотографує. Шеф-кухарка також зворушливо звернулася до доньки.
Моя маленька незалежність. Я мріяла саме про тебе. Ти фантастична дівчинка. Колись я писала, що буду тобі всім – і провідником, і ангелом, і другом, і мамою, і татом. Я передумала. Я буду просто твоїм спостерігачем. Ти сама так класно знаєш, чого хочеш, так тонесенько відчуваєш світ, бачиш людей і вивчаєш себе. Мої василькові очі. Цілую твою солодку п'яточку,
– написала Мартиновська.
Ольга Мартиновська показала фото доньки / Фотографка Daria Mangubi:
У коментарях під дописом люди написали Вірі чимало привітань та приємних слів:
- "Вітаю з днем народження донечки! Нехай всі мрії здійснюються".
- "Останнє фото – в саме серденько. Ви чудові".
- "Малюсінька копія. Щасливої долі донечці".
- "З іменинницею! Хай щастить!"
- "Як іменинниця схожа на вас, неймовірно. Бажаю щасливої долі".
Коротко про особисте життя Ольги Мартиновської
- Нагадаємо, що батько Віри – Іван Кобець. Ольга Мартиновська була з ним у шлюбі близько п'яти років, але зрештою подружжя прийняло рішення розлучитися.
- В інтерв'ю Раміні Есхакзай шеф-кухарка розповіла, що причиною розлучення стало накопичене відчуття невдоволення та нереалізованих очікувань від подружнього життя. Віра спілкується з батьком. Однак, за словами Мартиновська, між ними відчувається фізична та ментальна відстань через життя в різних країнах.
- Іван Кобець уже створив нову сім'ю, а от Ольга Мартиновська натякнула на розставання з бойфрендом напередодні Дня святого Валентина.