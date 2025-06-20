Іде у самостійне плавання, – Сергій Притула поділився рідкісним фото зі старшим сином

Сергія Притула, який є багатодітним батьком, іноді ділиться в соцмережах фото своїх дітей. На цей раз він показав рідкісні кадри з 16-річним сином.

Дмитро випустився зі школи. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Притули.

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Так, волонтер виставив фотографію з сином на тлі приватної школи "Гімназія А+", де навчався його сина Дмитро від першого шлюбу з Юлією Андрійчук.

11 років пролетіли як мить. Ось і випускний. Вчився добре. Закінчив з відзнакою. Пишаюсь страшенно. Трохи серце смутком огорнуло, але пора звикати до того, що син іде у самостійне плавання. В якому я зичу йому максимального успіху. Залишилось пережити НМТ,

– написав Сергій Притула.

Він ще поділився відео з сином, де зазначив, що бабуся теж буде дуже пишатися онуком.

У коментарях фани зауважили, що Дмитро сильно виріс і стає схожим на свого тата в молодості.

"Вітаю. Ніяк не звикну, що Дмитрик такий дорослий уже";

"Який у вас чудовий син. Доброї долі йому";

"Ваш син це ж викопаний Інокентій Бест. Олди зрозуміють. Вітаю з випускником";

"Як приємно дивитися, що батька розпирає гордість за свого сина! Щоб усі тати такі були".

Що відомо про інших дітей Сергія Притули

Окрім сина Дмитра, у колишнього шоумена є ще дві доньки від другого шлюбу з Катериною Сопельник. Старша з них – Соломія, яка з'явилася на світ 27 липня 2017 року і незабаром відзначатиме свій восьмий день народження. Молодшій доньці, Стефанії, у травні виповнилось чотири роки.