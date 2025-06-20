Іде у самостійне плавання, – Сергій Притула поділився рідкісним фото зі старшим сином
- Сергій Притула поділився фотографією зі своїм 16-річним сином Дмитром, який випустився зі школи та закінчив з відзнакою.
- Окрім Дмитра, у Сергія Притули є ще дві доньки від другого шлюбу: Соломія та Стефанія.
Сергія Притула, який є багатодітним батьком, іноді ділиться в соцмережах фото своїх дітей. На цей раз він показав рідкісні кадри з 16-річним сином.
Дмитро випустився зі школи. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Притули.
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Так, волонтер виставив фотографію з сином на тлі приватної школи "Гімназія А+", де навчався його сина Дмитро від першого шлюбу з Юлією Андрійчук.
11 років пролетіли як мить. Ось і випускний. Вчився добре. Закінчив з відзнакою. Пишаюсь страшенно. Трохи серце смутком огорнуло, але пора звикати до того, що син іде у самостійне плавання. В якому я зичу йому максимального успіху. Залишилось пережити НМТ,
– написав Сергій Притула.
Він ще поділився відео з сином, де зазначив, що бабуся теж буде дуже пишатися онуком.
У коментарях фани зауважили, що Дмитро сильно виріс і стає схожим на свого тата в молодості.
- "Вітаю. Ніяк не звикну, що Дмитрик такий дорослий уже";
- "Який у вас чудовий син. Доброї долі йому";
- "Ваш син це ж викопаний Інокентій Бест. Олди зрозуміють. Вітаю з випускником";
- "Як приємно дивитися, що батька розпирає гордість за свого сина! Щоб усі тати такі були".
Що відомо про інших дітей Сергія Притули
Окрім сина Дмитра, у колишнього шоумена є ще дві доньки від другого шлюбу з Катериною Сопельник. Старша з них – Соломія, яка з'явилася на світ 27 липня 2017 року і незабаром відзначатиме свій восьмий день народження. Молодшій доньці, Стефанії, у травні виповнилось чотири роки.