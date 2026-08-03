Сергій Притула вперше за довгий час показав молодшого сина: хлопчику виповнився рік

Серпень у родині Сергія Притули розпочався з особливого свята – днями його молодшому сину Марку виповнився один рік.

З цієї нагоди в інстаграмі телеведучий показав рідкісне фото хлопчика та зворушливо звернувся до нього.

У дописі Притула з гумором розповів, що вдома сина кличуть по-різному: офіційно він Марко Сергійович, для тата – "Калачик", а для сестрички Стефанії – "Красунчик".

Незалежно від варіантів, беззаперечний володар призу глядацьких симпатій серед друзів родини і головний посміхун Києва! Щасливої долі, Калачику! І тобі, і всім українським дітям,

– написав Сергій Притула.

На оприлюдненій світлині іменинник позує на металевій гірці дитячого майданчика. Марко усміхається й виглядає дуже щасливим, а для прогулянки батьки обрали йому стриманий, але стильний образ: бежеві шорти, світлий светр-поло, картату сорочку-куртку та сині кросівки на шнурках-липучках. На фото також можна розгледіти акуратне намисто на шиї хлопчика.

Син Сергія Притули / Фото з інстаграму волонтера

Марко – четверта дитина Сергія Притули. Разом із нинішньою дружиною Катериною Сопельник він виховує ще двох доньок – Соломію та Стефанію. Від попереднього шлюбу телеведучий має також найстаршого сина Дмитра.

До слова, нещодавно свій день народження відзначала і Соломія, якій зірковий батько теж присвячував окремий зворушливий допис в інстаграмі.