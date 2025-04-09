Кожен з них робить важливу справу, – Сергій Притула розповів про близьких в ЗСУ

Волонтер Сергій Притула розповів про близьких в лавах Збройних Сил України. Він також зауважив, що правила однакові для всіх – підрозділи заповнюють заявку на сайті, щоб отримати допомогу від його фонду.

Про це повідомляє Show 24 з посиланням на "Шпальта Медіа". Чимало родичів Притули служать у війську.

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У Сергія Притули поцікавилися, хто з рідних, які служать в Збройних Силах України, його найбільше мотивує. Волонтер зауважив, що вони виконують різну роботу, тому він не може відповісти на це питання.

Двоюрідний брат Притули, Олег, брав участь у боях за місто Лисичанськ Луганської області та отримав орден Богдана Хмельницького. Його інший двоюрідний брат, Володимир, працює в департаменті, який займається процесом відправлення українських військових на навчання за кордон.

Сергій Притула про похресника та брата

"Похресник зустрів війну в лавах воїнів сумського загону Державної прикордонної служби. Старший брат пішов добровольцем з тернопільськими спецпризначенцями з КОРДу. В нього там свій був шлях: Ірпінь, Харківщина, Запоріжжя. Станом на сьогодні старший брат повернувся до викладацької діяльності, адвокатської. Кожен з них робить якусь важливу справу в контексті роботи в інтересах Сил оборони України", – поділився Сергій Притула.

Волонтер додав, що також є люди, які стали йому "дуже рідними за останні одинадцять років". Він зізнався, що, на жаль, багато хто з них загинув, але вони не перестали його надихати.

Нагадаємо, раніше Сергій Притула показав, який вигляд мають його доньки. Він поділився спільним фото Соломії та Стефанії, де вони закликають донатити на допомогу Силам Оборони України.