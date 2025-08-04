Сергій Притула став відомим і популярним завдяки роботі на телебаченні та участі в гумористичних шоу. З початку повномасштабної війни він залишив кар'єру ведучого і займається лише волонтерством і своїм благодійним фондом. Сергій Притула рідко розповідає про особисте, однак сьогодні він сповістив, що знову став батьком.

Сергій Притула виховує сина Дмитра від першого шлюбу, доньок Соломію та Стефанію. 1 серпня сім'я волонтера збільшилась – на світ з'явився син Марко. У матеріалі Show 24 розповімо, що відомо про дітей колишнього телеведучого.

До слова Дружина Притули народила третю дитину: що відомо про Катерину Сопельник

Що відомо про дітей Сергія Притули?

Дмитро Притула

У 2007 році Сергій Притула познайомився з Юлією Андрійчук, а вже через рік у них народився син Дмитро. Парі не вдалося побудувати сім'ю – вони розлучилися. Та хлопець сприйняв це рішення батьків з розумінням і згодом потоваришував з другою дружиною батька.



Сергій Притула з сином / Фото з фейсбуку Сергія Притули

Волонтер зізнавався, що багато важливих моментів з дитинства сина пропустив, бо був чи на зйомках, чи на гастролях. Однак його мама переконувала сина, що в нього найкращий тато.

Я мав великий клопіт, тому що баланс сім'я – робота, я його не витримував. Робота займала набагато більше часу. Я пояснював це тим, що дитина підросте і буде вдячна, бо я йому організую всю інфраструктуру... Але дітям пофіг, що ти думаєш про перспективу. Дитина тебе хоче тут і зараз, – розповідав Притула.

Зараз Дмитрові – 16 років. Цього року він завершив навчання у приватній школі "Гімназія А+". Хлопець готується до Національного мультипредметного тесту. Сергій Притула розповідав, якщо сину вдасться вступити на державне в бажаний заклад, то він навчатиметься в Україні. Однак у нього є можливість здобувати вищу освіту за кордоном.



Сергій Притула з сином / Фото з фейсбуку Сергія Притули

"Він на паралельному курсі закінчував одразу дві школи. Одну – в Україні, одну – за кордоном. І за кордоном йому треба ще рік довчитися. Навчання він закінчить за кордоном у червні наступного року... Найближчий час буде відведений для дискусій з ним і його мамою", – розповідав Притула про плани Дмитра.

У жовтні підлітку виповниться 17 років. Сергій Пиртула повідомив, що він ще у квітні став на облік у ТЦК.

Соломія Притула

Влітку 2015 року Сергій Притула одружився вдруге – його обраницею стала Катерина Сопельник, яка родом з Донецька. Через два роки у них народилась донька Соломія. Нещодавно, 27 липня, дівчинка відсвяткувала день народження – їй виповнилося 8 років.

У зворушливому дописі з нагоди свята Сергій Притула розповів, що його донька любить все, за що береться – вона грає на фортепіано та ударних, знається на шахах і фехтуванні, вміє їздити на конях та отримала помаранчевий пояс з дзюдо.

Хочу, щоб ти знала, що у ці важкі часи ти дала мені дуже багато сил та натхнення робити те, що у мене виходить добре. А отже у величезній кількості добрих та корисних справ є і частинка тебе, частинка твого таланту, частинка твоєї посмішки,

– звертався зірковий батько до доньки.



Сергій Притула з донькою / Фото з інстаграму Сергія Притули

Стефанія Притула

25 травня 2021 року Сергій Притула став батьком утретє – у нього й Катерини народилась друга донька, яку назвали Стефанією. Цікаво, що ще тоді шоумен натякав, що "місія ще не виконана до кінця". Цього року Стефанії виповнилося 4 роки.



Молодша донька Притули / Фото з інстаграму Сергія Притули

В одному з інтерв'ю Сергій Притула зізнався, що під час великої війни діти – його mental health officers та головна підтримка.

"Я дуже щасливий в ті дні, коли маю можливість побути просто шматком пластиліну, з якого діти можуть виліпити все, що хочуть. Я не знаю, на якому рівні це все працює і як ці флюїди працюють, але вирубуюся біля своїх дітей. Ось ця напруга, в якій ти живеш, працюєш у щоденному, рутинному режимі, біля них вивітрюється, зникає. Я просто до атома розслабляюся та вирубуюся", – ділився волонтер.



Доньки Сергія Притули / Фото з інстаграму Сергія Притули

Марко Притула

4 серпня Сергій Притула вразив звісткою про те, що він став батьком учетверте. У нього народився син Марко. Волонтер поділився зворушливим фото з малюком і показав, як тримає його на грудях. Він не розповідав про те, що чекає на поповнення.

Я буду дуже старатись, щоб вирости гідним сином не тільки мами й тата, але й України. І буду завжди вдячний тим дядям і тьотям, одягненим в піксель, які захищають мене маленького,

– такий зворушливий допис Сергій Притула написав від імені новонародженого сина.



Сергій Притула з сином / Фото з інстаграму Сергія Притули

Волонтер також розповів, що хлопчик з'явився на світ у день жалоби, після чергового цинічного обстрілу Києва. Для нього це символ того, що українці були, є й будуть попри всі плани ворогів.