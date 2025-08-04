Сергей Притула воспитывает сына Дмитрия от первого брака, дочерей Соломию и Стефанию. 1 августа семья волонтера увеличилась – на свет появился сын Марко. В материале Show 24 расскажем, что известно о детях бывшего телеведущего.

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Что известно о детях Сергея Притулы?

Дмитрий Притула

В 2007 году Сергей Притула познакомился с Юлией Андрейчук, а уже через год у них родился сын Дмитрий. Паре не удалось построить семью – они развелись. Но парень воспринял это решение родителей с пониманием и впоследствии подружился со второй женой отца.



Сергей Притула с сыном / Фото из фейсбука Сергея Притулы

Волонтер признавался, что много важных моментов из детства сына пропустил, потому что был или на съемках, или на гастролях. Однако его мама убеждала сына, что у него лучший папа.

Я имел большие хлопоты, потому что баланс семья – работа, я его не выдерживал. Работа занимала гораздо больше времени. Я объяснял это тем, что ребенок подрастет и будет благодарен, потому что я ему организую всю инфраструктуру... Но детям пофиг, что ты думаешь о перспективе. Ребенок тебя хочет здесь и сейчас, – рассказывал Притула.

Сейчас Дмитрию – 16 лет. В этом году он завершил обучение в частной школе "Гимназия А+". Парень готовится к Национальному мультипредметному тесту. Сергей Притула рассказывал, если сыну удастся поступить на государственное в желаемое заведение, то он будет учиться в Украине. Однако у него есть возможность получать высшее образование за рубежом.



Сергей Притула с сыном / Фото из фейсбука Сергея Притулы

"Он на параллельном курсе заканчивал сразу две школы. Одну – в Украине, одну – за рубежом. И за рубежом ему надо еще год доучиться. Обучение он закончит за рубежом в июне следующего года... Ближайшее время будет отведено для дискуссий с ним и его мамой", – рассказывал Притула о планах Дмитрия.

В октябре подростку исполнится 17 лет. Сергей Пиртула сообщил, что он еще в апреле стал на учет в ТЦК.

Соломия Притула

Летом 2015 года Сергей Притула женился во второй раз – его избранницей стала Екатерина Сопельник, которая родом из Донецка. Через два года у них родилась дочь Соломия. Недавно, 27 июля, девочка отпраздновала день рождения – ей исполнилось 8 лет.

В трогательном сообщении по случаю праздника Сергей Притула рассказал, что его дочь любит все, за что берется – она играет на фортепиано и ударных, разбирается в шахматах и фехтовании, умеет ездить на лошадях и получила оранжевый пояс по дзюдо.

Хочу, чтобы ты знала, что в эти трудные времена ты дала мне очень много сил и вдохновения делать то, что у меня получается хорошо. А значит в огромном количестве добрых и полезных дел есть и частичка тебя, частичка твоего таланта, частичка твоей улыбки,

– обращался звездный отец к дочери.



Сергей Притула с дочерью / Фото из инстаграма Сергея Притулы

Стефания Притула

25 мая 2021 года Сергей Притула стал отцом в третий раз – у него и Екатерины родилась вторая дочь, которую назвали Стефанией. Интересно, что еще тогда шоумен намекал, что "миссия еще не выполнена до конца". В этом году Стефании исполнилось 4 года.



Младшая дочь Притулы / Фото из инстаграма Сергея Притулы

В одном из интервью Сергей Притула признался, что во время большой войны дети – его mental health officers и главная поддержка.

"Я очень счастлив в те дни, когда имею возможность побыть просто куском пластилина, из которого дети могут вылепить все, что хотят. Я не знаю, на каком уровне это все работает и как эти флюиды работают, но вырубаюсь возле своих детей. Вот это напряжение, в котором ты живешь, работаешь в ежедневном, рутинном режиме, возле них выветривается, исчезает. Я просто до атома расслабляюсь и вырубаюсь", – делился волонтер.



Дочери Сергея Притулы / Фото из инстаграма Сергея Притулы

Марко Притула

4 августа Сергей Притула поразил известием о том, что он стал отцом в четвертый раз. У него родился сын Марко. Волонтер поделился трогательным фото с малышом и показал, как держит его на груди. Он не рассказывал о том, что ждет пополнения.

Я буду очень стараться, чтобы вырасти достойным сыном не только мамы и папы, но и Украины. И буду всегда благодарен тем дядям и тетям, одетым в пиксель, которые защищают меня маленького,

– такое трогательное сообщение Сергей Притула написал от имени новорожденного сына.



Сергей Притула с сыном / Фото из инстаграма Сергея Притулы

Волонтер также рассказал, что мальчик появился на свет в день траура, после очередного циничного обстрела Киева. Для него это символ того, что украинцы были, есть и будут несмотря на все планы врагов.