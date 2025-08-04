Волонтер Сергій Притула вчетверте став батьком. Він розсекретив стать дитини.

Про це повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм Притули. Волонтер поділився фото з малюком.

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Сергій Притула повідомив, що у нього народився син. Хлопчик з'явився на світ кілька днів тому у Києві. Його назвали Марко.

Волонтер опублікував допис від імені новонародженого сина, до якого додав фото з Марком, на якому малюк лежить на грудях у батька.

Тато каже, що я ще не зовсім розумію, в якому чудовому місті я з'явився на світ. А мама каже, що я дуже гарний хлопчик і дякує Богу, що коли я народжувався, не було повітряної тривоги,

– написав Притула.

Волонтер поділився, що лікарки в пологовому будинку називають Марка "козачком".

Я буду дуже старатись, щоб вирости гідним сином не тільки мами й тата, але й України. І буду завжди вдячний тим дядям і тьотям, одягненим у піксель, які захищають мене маленького,

– додав Сергій.

У Сергія Притули народився син / Фото з інстаграму волонтера

У коментарях під дописом зірки та підписники вітають родину Сергія Притули: