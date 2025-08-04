Сергій Притула вчетверте став батьком: волонтер розсекретив стать дитини
Волонтер Сергій Притула вчетверте став батьком. Він розсекретив стать дитини.
Про це повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм Притули. Волонтер поділився фото з малюком.
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Сергій Притула повідомив, що у нього народився син. Хлопчик з'явився на світ кілька днів тому у Києві. Його назвали Марко.
Волонтер опублікував допис від імені новонародженого сина, до якого додав фото з Марком, на якому малюк лежить на грудях у батька.
Тато каже, що я ще не зовсім розумію, в якому чудовому місті я з'явився на світ. А мама каже, що я дуже гарний хлопчик і дякує Богу, що коли я народжувався, не було повітряної тривоги,
– написав Притула.
Волонтер поділився, що лікарки в пологовому будинку називають Марка "козачком".
Я буду дуже старатись, щоб вирости гідним сином не тільки мами й тата, але й України. І буду завжди вдячний тим дядям і тьотям, одягненим у піксель, які захищають мене маленького,
– додав Сергій.
У коментарях під дописом зірки та підписники вітають родину Сергія Притули:
- Маша Єфросиніна: "Мене не попустив шок ще зі вчора! Маркові велика подяка, що з'явився у нас! І окремі поцілунки Каті за те, що ми бачимо тебе таким щасливим".
- Руслан Ігорович: "Щирі вітання! Дуже раді появі ще одного українця".
- Ірина Федишин: "Вітаємо. Нехай росте здоровим і щасливим!"
- Андрій Бєдняков: "Ого! Хай буде здоровий! Ти не видавав себе".
- Євген Кот: "Вітаємо всією сім'єю Котиків! Здоров'я всій родині! Матусі якнайшвидшого відновлення! Марко, вітаємо тебе в цьому світі".