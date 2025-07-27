Так, 27 липня Сергій показав, який вигляд зараз має його донька Соломія, котра святкує день народження. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Притули.

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Старша донька Сергія Притули 27 липня відзначає 8-й день народження. Колишній ведучий шоу "Хто зверху?" показав, як вони з дружиною привітали Соломію зі святом. Для дівчини підготували різноманітні кульки, зокрема, з числом 8.

На фото волонтер зображений у чорній футболці та джинсах, а Соломійка – у білій майці та червоній спідничці.

Під публікацією Притула написав зворушливе привітання для донечки.

Ми з Катериною (дружина Сергія Притули – 24 Канал) вдячні їй за те нескінченне світло, що випромінюється із її ще маленького, але водночас такого великого серця. Своїм прикладом ти вчиш нас любити кожну мить життя, Соль. І любити все, за що берешся у житті,

– зазначив шоумен.

Він також поділився, що Соломійка допомагає йому "тримати менталку", а ще стала помічницею у вихованні молодшої сестри Стефанії.

Хочу, щоб ти знала, що у ці важкі часи ти дала мені дуже багато сил та натхнення робити те, що у мене виходить добре. А отже у величезній кількості добрих та корисних справ є і частинка тебе, частинка твого таланту, частинка твоєї посмішки,

– написав Сергій Притула і побажав донечці бути здоровою та розумною.

Що відомо про дітей Сергія Притули?

У відомого волонтера й телеведучого троє дітей: доньки Соломія та Стефанія, а також син Дмитро, який нещодавно закінчив школу.

Нещодавно Притула поділився, де саме продовжить навчання його син, а також розповів, чи перебуває Дмитро на військовому обліку в ТЦК.

Зазначимо, що доньки Сергія народилися у шлюбі з Катериною Сопельник, а Дмитро – від попереднього шлюбу.