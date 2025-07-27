Так, 27 июля Сергей показал, как сейчас выглядит его дочь Соломия, которая празднует день рождения. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Притулы.

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Старшая дочь Сергея Притулы 27 июля отмечает 8-й день рождения. Бывший ведущий шоу "Хто зверху?" показал, как они с женой поздравили Соломию с праздником. Для девушки подготовили разнообразные шарики, в частности, с числом 8.

На фото волонтер изображен в черной футболке и джинсах, а Соломийка – в белой майке и красной юбочке.

Под публикацией Притула написал трогательное поздравление для дочери.

Мы с Екатериной (жена Сергея Притулы – 24 Канал) благодарны ей за тот бесконечный свет, что излучается из ее еще маленького, но одновременно такого большого сердца. Своим примером ты учишь нас любить каждое мгновение жизни, Соль. И любить все, за что берешься в жизни,

– отметил шоумен.

Он также поделился, что Соломийка помогает ему "держать менталку", а еще стала помощницей в воспитании младшей сестры Стефании.

Хочу, чтобы ты знала, что в эти трудные времена ты дала мне очень много сил и вдохновения делать то, что у меня получается хорошо. А значит в огромном количестве добрых и полезных дел есть и частичка тебя, частичка твоего таланта, частичка твоей улыбки,

– написал Сергей Притула и пожелал дочери быть здоровой и умной.

Что известно о детях Сергея Притулы?

У известного волонтера и телеведущего трое детей: дочери Соломия и Стефания, а также сын Дмитрий, который недавно закончил школу.

Недавно Притула поделился, где именно продолжит обучение его сын, а также рассказал, находится ли Дмитрий на воинском учете в ТЦК.

Отметим, что дочери Сергея родились в браке с Екатериной Сопельник, а Дмитрий – от предыдущего брака.