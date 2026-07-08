В Україні чи за кордоном: де зараз живуть Сергій та Сніжана Бабкіни

Взагалі тема цього подружжя в українському суспільстві сприймається дещо гостро. Це пов'язано з тим, що Сергій Бабкін виїхав із родиною за кордон, а його гурт анонсовував виступи російською мовою.

Сьогодні ж, 8 липня, Сніжана Бабкіна відзначає день народження. Тому 24 Канал вирішив розповісти, де подружжя зараз і чим займається.

Кар'єра Сніжани та Сергія Бабкіних

Сніжана з дитинства займалась танцями, а згодом вступила до Київського національний університет театру, кіно і телебачення. Далі почала працювати у Вільному театрі та Новому драматичному театрі на Печерську. Згодом вона стала частиною "Театру 19", де і познайомилась із Сергієм.

У Сергія шлях до популярності був дещо іншим. У 2000 році чоловік разом зі своїм другом Андрієм Запорожцем заснували гурт "5'nizza". Дебютний альбом вийшов через 4 роки і став дуже успішним.

5'nizza / Фото з фейсбуку гурту

Далі популярність поступово почала спадати і зрештою більше виступів колективу не було аж до 2015 року. Саме тоді було оголошено, що гурт 5'nizza возз'єднується. Однією з найпопулярніших пісень досі залишається трек "Солдат", який в оригіналі завжди лунав російською мовою. Однак у 2022 році Бабкін презентував оновлену версію вже українською та англійською мовами, дещо видозмінивши структуру тексту.

Сергій Бабкін – "Я Солдат" (2022 UA Version): дивіться відео онлайн

Та варто зазначити, що із позицією Бабкіна не все так однозначно. Після 2014 року артист продовжував виступати в Росії та тимчасово окупованому Криму. Таку позицію він вважав "перемогою".

Гастролі в Росії: по-перше, я вважаю, що 10 тисяч людей, які хором співають пісні українською мовою в самому центрі Москви – це перемога України,

– писав співак.

Та українці такого не пробачила. Люди виходили на пікети, а деякі концерти навіть довелось скасувати.

У 2017 та 2018 роках Сергій став тренером "Голосу країни" (його підопічна Олена Луценко перемогла), а згодом подружжя разом брали участь у проєкті "Танці із зірками", де посіли п'яте місце.

Сергій та Сніжана Бабкіни (Бродвейський джаз) – "Танці із зірками": дивіться відео онлайн

Сьогодні Сніжана також працює менеджеркою свого чоловіка та гурту 5'nizza. У 2017 та 2018 роках була номінована у категорії "Найкращий менеджмент артиста" української премії YUNA. Сергій ж пробував власні сили у Національному відборі на Євробачення, а також знявся у декількох фільмах: "День радіо", "Відторгнення", "Олександр Довженко. Одеський світанок", а також мав епізодичні ролі: "Як завести жінку", "Феномен", "Я, ти, він, вона", "11 дітей з Моршина", "Чорний ворон" та інші.

Де зараз Сергій та Сніжана Бабкіни

Оскільки у Сергія є статус багатодітного батька, то завдяки цьому він міг законно виїхати з України до Німеччини. Час від часу родина приїздить на Батьківщину. Спочатку родина отримувала соціальні виплати від країни, але через те, що Сергій почав гастролювати та отримувати дохід від концертів, сімейству відмовили у праві на допомогу від держави. Дітей ж віддали на навчання до місцевої школи.

Раніше в інтерв'ю 24 Каналу Сергій розповідав, якщо родина прийме рішення повернутись до України, то житимуть вони у Харкові, бо дім лише там. Одного разу вони ледь не загинули внаслідок обстрілу міста.

Сніжана Бабкіна про обстріл Харкова / Фото з інстаграм-сторіз

Сьогодні Сергій продовжує гастролювати, анонсує майбутні концерти, ділиться рутинним життям. Сніжана раніше запустила сайт із програмами медитацій та практикумами. В описі йшлось про те, що Сніжана експертка в напрямку духовних практик, яка допомогла більше ніж 10 тисячам жінкам (сьогодні посилання на цей ресурс відсутній).

Сайт Сніжани Бабкіної / Скриншот із сайту

Останнім часом сімейство активно подорожує світом. Вони уже поставили галочку у таких країнах: Нова Зеландія, Італія, Ірландія тощо. Також захоплюються хайкінгом, їздою на велосипедах, медитацією та іншими оригінальними заняттями.

Лайфстал подружжя Бабкіних / Фото з соцмереж

Зараз подружжя живе в Іспанії. Про це свідчить розташування облікового запису, колоритні фото з соцмереж і слова самої Сніжани.

Де зараз Сніжана Бабкіна / Скриншот з інстаграму

Нагадаємо, що минулого року поліція затримала Сергія Бабкіна в аеропорту Сербії.