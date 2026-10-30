Заміну собі маю, – Сергій Танчинець замилував мережу співом 17-річної доньки

Лідер гурту "Без Обмежень" Сергій Танчинець поділився рідкісним відео зі своєю 17-річною донькою Анастасією. Дівчина продемонструвала музичний талант, чуттєво виконавши під гітару пісню "Брехня" гурту "Бумбокс".

Зворушливими сімейними кадрами артист поділився в інстаграмі.

На відео Анастасія тримає в руках гітару та проникливо співає відомий хіт українського гурту. Сергій Танчинець не приховував гордості за доньку й навіть із гумором натякнув, що на сцені може підростати нове покоління музикантів.

Заміну собі маю. Насте, ти велика молодець,

– лаконічно й з ніжністю підписав ролик артист.

Підписники засипали дівчину компліментами за тембр та щирість, а також закликали Сергія обов'язково записати з Настею спільний трек.

Коментарі під відео Сергія Танчинця / Скриншоти з інстаграму sergii_tanchynets

Додамо, що Анастасія народилася у першому шлюбі Сергія Танчинця з Ганною Стефанською. Експодружжя також виховує молодшого сина Лук'яна. Зараз діти разом із мамою проживають в Іспанії, проте артист постійно підтримує з ними тісний зв'язок. Ще навесні лідер гурту "Без Обмежень" розповідав, що донька готується до вступу. Тож, ймовірно, у вересні Анастасія вже розпочала навчання в обраному університеті. Водночас родина поки не розголошує, який саме заклад вона обрала.

А раніше лідер гурту СКАЙ Олег Собчук показав рідкісне фото зі своєю 23-річною донькою.