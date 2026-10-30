Замену себе имею, – Сергей Танчинец умилил сеть пением своей 17-летней дочери

Артист поделился трогательными семейными кадрами в инстаграме.

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На видео Анастасия держит в руках гитару и проникновенно поет известный хит украинской группы. Сергей Танчинец не скрывал гордости за дочь и даже с юмором намекнул, что на сцене может вырасти новое поколение музыкантов.

Замену себе имею. Настя, ты большой молодец– лаконично и нежно подписал ролик артист.

Подписчики засыпали девушку комплиментами за тембр и искренность, а также призвали Сергея обязательно записать с Настей совместный трек.

Комментарии под видео Сергея Танчинца / Скриншоты из инстаграма sergii_tanchynets

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Добавим, что Анастасия родилась в первом браке Сергея Танчинца с Анной Стефанской. Бывшие супруги также воспитывают младшего сына Лукьяна. Сейчас дети вместе с мамой проживают в Испании, однако артист постоянно поддерживает с ними тесную связь. Еще весной лидер группы "Без Обмежень" рассказывал, что дочь готовится к поступлению. Поэтому, вероятно, в сентябре Анастасия уже начала обучение в выбранном университете. В то же время семья пока не разглашает, какое именно учебное заведение она выбрала.

А ранее лидер группы СКАЙ Олег Собчук опубликовал редкое фото со своей 23-летней дочерью.