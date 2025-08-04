Письменник і військовослужбовець Сергій Жадан розповів, чим займаються його діти, Іван і Марічка. Фронтмен гурту "Жадан і Собаки" також зізнався, як відреагує, якщо син вирішить мобілізуватися.

Подробицями Жадан поділився у новому інтерв'ю. Пише Show 24 з посиланням на ютуб-канал "У ліжку".

Не пропустіть Сергій Жадан отримав Австрійську державну премію з літератури

Сергій Жадан розповів, що його син зараз навчається на аспірантурі. Хлопець уже досяг мобілізаційного віку. Письменник поділився, що підтримає Івана, якщо той ухвалить рішення долучитися до війська.

Якщо він захоже (мобілізуватися – Show 24), то я його, звичайно, в цьому підтримаю. Він зараз навчається на аспірантурі. Якщо захоче, я, чим зможу, підтримаю,

– сказав Жадан.

Раніше Сергій Жадан розповів, чим займається у війську. Він служить у бригаді НГУ "Хартія".

Військовослужбовець також розповів, чим займається його донька Марія. Жадан назвав її на честь своєї бабусі, яка його виховувала. Зараз дівчинка живе у Києві й навчається у школі.

Вона дуже творча дитина. Вона любить співати, танцювати, займається вокалом. Коли у нас є можливість, вона з нами виходить на сцену. Іноді з нами співає,

– поділився письменник.

Інтерв'ю зі Сергієм Жаданом: дивіться відео онлайн

Що відомо про особисте життя Сергія Жадана?