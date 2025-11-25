Зірка серіалу "Тілоохоронець" пояснив, чому його звільнили із ЗСУ

Актор Сергій Журавльов розповів про свою службу у війську. Чоловік також пояснив, чому його звільнили із ЗСУ.

Журавльов разом із з групою ГУР та "Альфи" захищав Ірпінь, Бучу та Гостомель, що на Київщині, потім долучився до ТРО, а згодом – до штурмового полку ЗСУ. Пише 24 Канал з посиланням на ТСН.

Сергій Журавльов пригадав, що десь за місяця до початку повномасштабного вторгнення активно говорили про те, що буде війна. Ще тоді актор ухвалив рішення, що стане на захист України.

Для мене це було очевидним. У мене є батьки, брати, сестри, племінники. Хто має їх захищати?,

– додав він.

Журавльов приєднався до ГУРівців, вони деокуповували Ірпінь та Гостомель, але актор не розповідав про це рідним, адже не хотів, аби ті зайвий раз хвилювалися. Доводилося вигадувати різні історії.

У мене вроджене захворювання крові, через яке вона не згортається. Навіть нескладне поранення в моєму випадку могло стати летальним. Через це мене зрештою й звільнили з ЗСУ,

– пояснив Сергій.

Актор зізнався, що не думав про ризики, бо хотів бути корисним. Журавльов зателефонував товаришу, який воював в АТО, однак каже, що той його "послав". Проте чоловік розумів, що все одно піде служити.

Ми познайомилися з невеличкою групою ГУРівців, з "Альфи" хлопці були, стояли в Гостомелі, в Ірпені, брали участь у боях. Після одного з таких "хрещень", коли на скляному заводі пережили масований артилерійський обстріл і ледь вижили, мого товариша було поранено, реально стало страшно за своє життя,

– зізнався Журавльов.

Сергій зазначив, що юридично не мав жодного статусу, тож якби загинув, вважалося б, що опинився там випадково.

В той момент подумав про свою матір, яка б мене ховала: як кого? Тому попросився, щоб мене оформили в ГУР офіційно. На той час я вже приїжджав на звітування до Буданова, щоправда, тоді ще не розумів, хто він і яку посаду обіймає. Це вже пізніше він вийшов у публічний простір. Але це виявилося не так просто, є певна процедура,

– розповів актор.

Журавльов пригадав, що через кілька днів СБУ запросила його на розмову. Підозрювали, що він "засланий козачок". Актор же не міг нічого довести, адже загубив телефон.

Але потім прийшло повідомлення від старшого групи, в якій я був, який підтвердив, що "козак наш, нормальний хлопець". А далі ми вже були в Мощуні, Горенці, я працював і кулеметником, і розмінуванням займався. До мене почали ставитись, як до досвідченого військового,

– поділився він.

Хто такий Сергій Журавльов?