1 серпня у Сергія Притули і його дружини Катерини народився син, якого подружжя назвало Марком. Вагітність дружини волонтер увесь цей час ретельно приховував, а про поповнення у сім'ї повідомив лише вчора.

Телеведуча Леся Нікітюк, яка у червні вперше стала мамою, привітала Сергія і Катерину Притулу з народженням сина. Про це повідомляє Show 24 з посиланням на її інстаграм.

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Леся Нікітюк опублікувала дві архівні фотографії з Сергієм Притулою – ймовірно, зроблені за часів, коли вони разом вели шоу "Хто зверху?". Також телеведуча показала селфі з волонтером. У січні вона приходила в офіс його благодійного фонду.

Вітаю з народження синочка! Ото напарник, і дітки в один рік. Знімаємо шоу "Хто за ким повторив". Добре, що не в один день, було б людям про що поговорити,

– написала Нікітюк.

Леся Нікітюк привітала сім'ю Сергія Притули з народженням сина / Скриншот з інстаграму

Леся Нікітюк відреагувала на новину про поповнення у сім'ї Сергія Притули / Скриншот з інстаграму

Леся Нікітюк і Сергій Притула / Скриншот з інстаграму

Для довідки! Леся Нікітюк народила сина 15 червня від свого нареченого, військового Дмитра Бабчука.

Сергій Притула став батьком учетверте

Марко – четверта дитина для Сергія Притули й третя для його дружини Катерини. Від першого шлюбу з Юлією Андрійчук волонтер має сина Дмитра, а нинішня обраниця народила йому двох доньок: Соломію і Стефанію.

Марко з'явився на світ 1 серпня, коли у Києві був оголошений День жалоби за загиблими внаслідок російської атаки. Напередодні ворог обстріляв столицю, вбивши 31 людину, серед жертв 5 дітей.

"Це той момент, коли ти навіть радість від появи малюка не можеш відчути сповна, бо серце розривається від болю втрати. Бо немає під час такого горя чужих дітей. Це наші діти. Наші сльози, наш спільний біль", – ділився Притула.