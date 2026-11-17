Старший син голлівудської акторки Шерон Стоун, Роан, та його наречена-українка Анна Євтушенко відсвяткували річницю стосунків.

З цієї нагоди дівчина виклала в інстаграмі ніжні спільні фото. Повз публікацію не пройшла й сама зірка "Основного інстинкту" – вона зворушила мережу коментарем під дописом.

Шерон Стоун щиро пораділа за закоханих і публічно назвала себе майбутньою свекрухою.

Я безмежно рада за вас обох! З любов'ю, майбутня свекруха,

– написала акторка.

Українка тепло відповіла на слова знаменитості, зізнавшись, що дуже цінує таке ставлення.

Ми вас любимо. Я й мріяти не могла про кращу майбутню свекруху,

– відреагувала Анна.

Коментар Шерон Стоун під публікацією Анни Євтушенко / Скриншот з інстаграму

Нагадаємо, про заручини старшого прийомного сина Шерон Стоун, Роана Бронштейна, з українкою Анною Євтушенко стало відомо в січні цього року. Раніше ми розповідали, що відомо про наречену сина Шерон Стоун.