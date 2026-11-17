З любов'ю, майбутня свекруха, – Шерон Стоун публічно звернулася до нареченої сина з України
Старший син голлівудської акторки Шерон Стоун, Роан, та його наречена-українка Анна Євтушенко відсвяткували річницю стосунків.
З цієї нагоди дівчина виклала в інстаграмі ніжні спільні фото. Повз публікацію не пройшла й сама зірка "Основного інстинкту" – вона зворушила мережу коментарем під дописом.
Шерон Стоун щиро пораділа за закоханих і публічно назвала себе майбутньою свекрухою.
Я безмежно рада за вас обох! З любов'ю, майбутня свекруха,
– написала акторка.
Українка тепло відповіла на слова знаменитості, зізнавшись, що дуже цінує таке ставлення.
Ми вас любимо. Я й мріяти не могла про кращу майбутню свекруху,
– відреагувала Анна.
Нагадаємо, про заручини старшого прийомного сина Шерон Стоун, Роана Бронштейна, з українкою Анною Євтушенко стало відомо в січні цього року. Раніше ми розповідали, що відомо про наречену сина Шерон Стоун.