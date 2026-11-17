По этому поводу девушка выложила в инстаграме нежные совместные фото. Публикация не осталась без внимания и самой звезды "Основного инстинкта" – она тронула пользователей сети своим комментарием под постом.

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Шэрон Стоун искренне порадовалась за влюбленных и публично назвала себя будущей свекровью.

Я безмерно рада за вас обоих! С любовью, будущая свекровь– написала актриса.

Украинка тепло ответила на слова знаменитости, признавшись, что очень ценит такое отношение.

Мы вас любим. Я и мечтать не могла о лучшей будущей свекрови– отреагировала Анна.

Комментарий Шэрон Стоун под публикацией Анны Евтушенко / Скриншот из инстаграма

Напомним, о помолвке старшего приемного сына Шэрон Стоун, Роана Бронштейна, с украинкой Анной Евтушенко стало известно в январе этого года. Ранее мы рассказывали, что известно о невесте сына Шэрон Стоун.