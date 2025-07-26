Збільшено кількість номінацій: Зеленський змінив правила Шевченківської премії

В Україні змінено правила вручення однієї з найпрестижніших державних нагород – Національної премії імені Тараса Шевченка. Її отримуватимуть у нових номінаціях.

Володимир Зеленський підписав указ №553, яким оновив правила присудження Шевченківської премії, передає 24 Канал.

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Що змінилося у нагородженні Шевченківської премією?

Премію відтепер вручатимуть у 13 номінаціях. Додалися такі нові напрямки, як дизайн, фотомистецтво та творче кураторство культурно-мистецьких проєктів.

У вечірньому зверненні 26 липня Володимир Зеленський прокоментував нововведення.

Він уточнив, що були розширені також звичні літературні та музичні номінації.

"Будемо також шукати формат, як подякувати тим нашим людям, які бережуть нашу культурну спадщину", – зазначив глава держави.

Згідно з оновленим положенням, премія щороку присуджуватиметься у таких категоріях:

проза;

поезія;

літературознавство і мистецтвознавство;

публіцистика і журналістика;

музичне мистецтво;

концертно-виконавське мистецтво;

театральне мистецтво;

кіномистецтво;

візуальні мистецтва;

фотомистецтво;

декоративно-прикладне мистецтво;

дизайн;

творче кураторство культурно-мистецьких проєктів.

Зауважимо, що на премію можуть висуватися лише нові оригінальні твори, створені за останні 5 років, але не пізніше ніж за пів року до подачі.

На відзнаку можуть претендувати лише автори або виконавці творів, а в номінації кураторства – безпосередній автор проєкту, якщо його внесок був творчим і суттєвим.

При цьому на здобуття премії не можуть бути висунуті монографії, підручники, посібники чи альбоми-каталоги.

Конкретні напрями дизайну, з яких проводитиметься конкурс щороку, визначатиме Шевченківський комітет.