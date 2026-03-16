Мадонна, Шарліз Терон і кохана з України: з ким зустрічався Шон Пенн

Американський актор і режисер Шон Пенн отримав Оскар за найкращу чоловічу роль другого плану за участь у фільмі "Одна битва за іншою". Та попри перемогу, на церемонії нагородження він не з'явився.

16 березня стало відомо, що Пенн приїхав до Києва, де зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Після цієї новини інтерес до життя актора лише зріс. Багатьом цікаво не лише про його позицію щодо України, а й про особисте життя. Які жінки змогли підкорити серце Шона Пенна – дивіться далі в матеріалі 24 Каналу.

У житті Шона Пенна наразі було три шлюби. Першою його дружиною стала співачка Мадонна. Актор розповідав в інтерв'ю Опрі Вінфрі, що вони познайомилися під час зйомок кліпу на пісню Material Girl у 1984 році, а вже наступного року, у 1985-му, одружилися. Шон Пенн зізнавався, що цей шлюб був складним і "гучним", проте дав йому цінний життєвий досвід і допоміг краще зрозуміти самого себе. Подружжя розлучилося в 1989 році.

Мадонна та Шон Пенн у 1987 році / Фото Getty images

Після цього Пенн почав стосунки з акторкою Робін Райт, вона знімалася в серіалі "Картковий будинок". Їхній роман тривав із 1996 до 2007 року, а офіційне розлучення відбулося у 2010 році.

Шон Пенн та Робін Райт / Фото Getty images

У цих стосунках народилися двоє дітей: Ділан, яка працювала моделлю та акторкою, та Гопер, який також має акторську кар'єру. Син Пенна та Райн у 2017 році в інтерв'ю журналу ES Magazine зізнався, що раніше боровся із залежністю від кристалічного метамфетаміну, і що його батько допоміг йому подолати цю проблему.

Шон Пенн з сином і донькою у 2019 році / Фото Getty images

Відомо також, що Шон Пенн зустрічався з акторкою Шарліз Терон у 2014 році, однак вже у 2015-му пара розійшлася.

Шон Пенн та Шарліз Терон / Фото Getty images

У 2016 році світ дізнався про його стосунки з акторкою Лейлою Джордж, коли вони вперше з'явилися разом на червоній доріжці під час заходу Film Independent. Пара одружилася 30 липня 2020 року, проте тримала шлюб у таємниці. Лише через місяць Шон Пенн розповів про COVID-весілля в шоу Late Night with Seth Meyers, показавши золоту обручку. Актор зазначав, що церемонія відбувалася через Zoom. Проживши разом менш як два роки, пара розлучилася.

Шон Пенн з Лейлою Джордж / Фото Eonline

Наприкінці травня 2023 року Шона Пенна помітили у компанії української акторки та ведучої Ольги Коротяєвої, родом із Черкас. Влітку їх побачили разом у Грузії, а у вересні 2023 вони приїхали до Києва на Саміт перших леді та джентльменів, де не приховували почуттів: сиділи поруч і трималися за руки.

Шон Пенн з Ольгою Коротяєвою / Фото з сайту Офісу Президента

Однак вже в згодом Шона Пенна помітили за пристрасним поцілунком з молдовською акторкою та моделлю Валерією Ніковою. Фото опублыкувало видання Page Six. У грудні 2024 року пара дебютувала разом на червоній доріжці Міжнародного кінофестивалю у Марракеші.

Шон Пенн та Валерія Нікова й досі разом. 14 січня 2026 року пару сфотографували під час прогулянки в Санта-Моніці.