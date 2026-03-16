Мадонна, Шарліз Терон і кохана з України: з ким зустрічався Шон Пенн
- Шон Пенн був одружений тричі: з Мадонною, Робін Райт, та Лейлою Джордж, і мав стосунки з Шарліз Терон.
- Зараз його пов'язують з Валерією Ніковою, з якою він з'явився на червоній доріжці у грудні 2024 року.
Американський актор і режисер Шон Пенн отримав Оскар за найкращу чоловічу роль другого плану за участь у фільмі "Одна битва за іншою". Та попри перемогу, на церемонії нагородження він не з'явився.
16 березня стало відомо, що Пенн приїхав до Києва, де зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Після цієї новини інтерес до життя актора лише зріс. Багатьом цікаво не лише про його позицію щодо України, а й про особисте життя. Які жінки змогли підкорити серце Шона Пенна – дивіться далі в матеріалі 24 Каналу.
У житті Шона Пенна наразі було три шлюби. Першою його дружиною стала співачка Мадонна. Актор розповідав в інтерв'ю Опрі Вінфрі, що вони познайомилися під час зйомок кліпу на пісню Material Girl у 1984 році, а вже наступного року, у 1985-му, одружилися. Шон Пенн зізнавався, що цей шлюб був складним і "гучним", проте дав йому цінний життєвий досвід і допоміг краще зрозуміти самого себе. Подружжя розлучилося в 1989 році.
Після цього Пенн почав стосунки з акторкою Робін Райт, вона знімалася в серіалі "Картковий будинок". Їхній роман тривав із 1996 до 2007 року, а офіційне розлучення відбулося у 2010 році.
У цих стосунках народилися двоє дітей: Ділан, яка працювала моделлю та акторкою, та Гопер, який також має акторську кар'єру. Син Пенна та Райн у 2017 році в інтерв'ю журналу ES Magazine зізнався, що раніше боровся із залежністю від кристалічного метамфетаміну, і що його батько допоміг йому подолати цю проблему.
Відомо також, що Шон Пенн зустрічався з акторкою Шарліз Терон у 2014 році, однак вже у 2015-му пара розійшлася.
У 2016 році світ дізнався про його стосунки з акторкою Лейлою Джордж, коли вони вперше з'явилися разом на червоній доріжці під час заходу Film Independent. Пара одружилася 30 липня 2020 року, проте тримала шлюб у таємниці. Лише через місяць Шон Пенн розповів про COVID-весілля в шоу Late Night with Seth Meyers, показавши золоту обручку. Актор зазначав, що церемонія відбувалася через Zoom. Проживши разом менш як два роки, пара розлучилася.
Наприкінці травня 2023 року Шона Пенна помітили у компанії української акторки та ведучої Ольги Коротяєвої, родом із Черкас. Влітку їх побачили разом у Грузії, а у вересні 2023 вони приїхали до Києва на Саміт перших леді та джентльменів, де не приховували почуттів: сиділи поруч і трималися за руки.
Однак вже в згодом Шона Пенна помітили за пристрасним поцілунком з молдовською акторкою та моделлю Валерією Ніковою. Фото опублыкувало видання Page Six. У грудні 2024 року пара дебютувала разом на червоній доріжці Міжнародного кінофестивалю у Марракеші.
Шон Пенн та Валерія Нікова й досі разом. 14 січня 2026 року пару сфотографували під час прогулянки в Санта-Моніці.