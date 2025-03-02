Культове шоу нульових: де зараз переможці шоу "Шанс" і який вигляд мають

Музична телепрограма "Шанс", яка виходила у нульових, була суперпопулярною та здобула чимало престижних нагород. Вона дала поштовх для розвитку й популяризації української музики та артистів.

Проєкт "Шанс" показав нових зірок публіці, однак далеко не всі скористалися цією можливістю. 24 Канал розповість, де зараз переможці найвідомішого проєкту нульових.

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Віталій Козловський

Перший переможець "Шансу" був одним з наймолодших і найпопулярніших зірок того часу. Віталій почав співпрацювати з Ігорем Кондратюком, однак їхній 10-річний контракт завершився конфліктом. Зараз Віталій Козловський є військовослужбовцем 22 ОМБ, де займається забезпеченням бригади. Рік тому він вперше став батьком.



Переможці "Шансу" / Фото з інстаграму артиста

Олександр Воєвуцький

Популярність Олександра після перемоги швидко згасала, тому він звертався до продюсерів. Писав пісні для Ірини Білик, Віталія Козловського, Олі Полякової. За словами його брата, Ігоря Воєвуцького (який нині є військовослужбовцем), Олександр виїхав з сім'єю за кордон після початку повномасштабного вторгнення як багатодітний батько.



Переможці "Шансу" / Фото з фейсбуку артиста

Наталія Валевська

Наталія Валевська стала третьою переможницею проєкту. Вона запам'яталась українцям хітовою піснею "Палала". Зараз Валевська продовжує співочу кар'єру та допомагає військовим.



Переможці "Шансу" / Фото з фейсбуку артистки

Анатолій Кальяненко

Анатолія Кальяненка запам'ятали завдяки запальній пісні Sex Bomb. У 2009 році він переміг у премію фестивалю "Пісенний вернісаж" і випустив альбом. Невідомо, як склалось його життя зараз.

Павло Табаков

Наставницею співака після перемоги стала Наталія Могилевська. Це допомогло артистові розвивати кар'єру. Він взяв також участь у шоу "Голос країни". Зараз Павло Табаков продовжує займатися творчістю і допомагає військовим.



Переможці "Шансу" / Фото з інстаграму артиста

Віктор Мельник

16-річний Віктор Мельник став тріумфатором 6 сезону "Шансу". У 2019 році було відомо, що співак працював солістом духового оркестру Одеської військової академії та музкомедії імені Водяного.



Переможці "Шансу" / Фото з сайту академії

Олеся Киричук

Олеся Киричук після "Шансу" взяла участь у "голосі країни", продовжувала займатись творчістю, працювала з Віктором Винником. Однак у 2021 році вирішила займатися медициною та відкрила стоматологічний центр у Львові.



Переможці "Шансу" / Фото з сайту Олесі Киричук

Інна Воронова

Інна Воронова зараз не тільки співачка, але й блогерка. Вона втрапляла у низку скандалів: через збір коштів для Юрія Чернецького (якого затримали за торгівлю наркотиками), кадри роботи ППО через російський обстріл. Зараз вона продовжує творчу кар'єру, однак досі не перейшла на українську мову.



Переможці "Шансу" / Фото з інстаграму блогерки

Михайло Мостовий

Після перемоги Михайло призупинив кар'єру співака і повернувся до неї на проєкті "Х-Фактор", де дійшов до фіналу. Згодом він став професійним тренером, а зараз не веде свої соцмережі. Лиш у березні 2022 року повідомляв, що його батькам вдалось виїхати з окупованого Маріуполя.



Переможці "Шансу" / Фото з фейсбуку артиста

Петро Дмитриченко

Петро став останнім переможцем в історії "Шансу". Згодом він пробував свої сили в "Х-Факторі". Наразі на його сторінці у фейсбуці вказано, що він є власником приватного дитячого садка. У Дмитриченка є дружина й діти.

Переможці "Шансу" / Фото з фейсбуку артиста