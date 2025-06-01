"Не відпускали зі сцени": SHUMEI зібрав аншлаг у Львівській опері й змусив зал аплодувати стоячи

Повний зал, гучні овації, благодійні аукціони й артист, якого не хочуть відпускати зі сцени – всі ці слова якнайкраще описують атмосферу літнього вечора у Львівській національній опері, де відбувся виступ співака Олега Шумея.

16 червня SHUMEI дав великий сольний концерт у рамках всеукраїнсько-європейського туру. Команда Show24 побувала на події й розповідає найцікавіші подробиці вечора.

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Так, SHUMEI представив у Львові програму з авторських пісень, дуетів і каверів. Концерт відкрився з потужного хіта, записаного разом з Тіною Кароль – "Стерва". Публіка одразу підхопила енергетику й почала підспівувати артисту в унісон. Згодом пролунала ще одна дуетна композиція з Тіною – "Дзвони".

SHUMEI виступив у Львові: дивіться відео онлайн

Упродовж концерту звучали й інші треки співака: "Пробач", "Волосся", "Вище хмар", "Біля тополі", "Комета" та інші, які добре знайомі слухачам.

SHUMEI виступив у Львові: дивіться відео онлайн

SHUMEI – не просто співак, а ще й професійний музикант. Він навчався у Львівській національній музичній академії ім. Лисенка на флейтиста, також грає на фортепіано, гітарі та інших духових інструментах. Моменти, коли артист сідав за рояль або грав на флейті, додавали особливої, майже камерної атмосфери вечору.

SHUMEI виступив у Львові: дивіться відео онлайн

Спеціальною гостею концерту стала співачка DOMIY. Разом з Олегом вони виконали емоційний дует "Не пройде". Їхній кліп на пісню зібрав вже понад 14 мільйонів переглядів на YouTube, і наживо звучав не менш щемливо.

DOMIY та SHUMEI – "Не пройде": дивіться відео

До слова, зовсім нещодавно у Львові з сольним концертом також виступала DOMIY. Як пройшов концерт – читайте в матеріалі Show 24.

Ближче до завершення SHUMEI виконав дует зі Златою Огнєвіч – "Буревіями". Саме ця композиція у травні 2024-го здобула премію YUNA у номінації "Найкращий дует".

SHUMEI заспівав "Буревіями": дивіться відео онлайн

Концерт, що важливо, мав благодійну мету. Під час перерви організували аукціон на підтримку ЗСУ. Один з лотів – синьо-жовтий прапор із підписами SHUMEI та його команди музикантів. Загалом глядачі того вечора зробили донати на понад 100 тисяч гривень.

На концерті SHUMEI за донат розігрували синьо-жовтий стяг / Фото 24 Каналу

Завершився концерт так само яскраво, як і почався: під овації, прохання заспівати ще – і пісню на біс. Олег не відмовив. А під фінальні акорди слухачі й слухачки вже навіть не стримували емоцій – піднялися зі своїх місць і почали танцювати.