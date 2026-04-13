SHUMEI розсекретив, чи справді Тіна Кароль є його продюсеркою
- SHUMEI підтвердив, що Тіна Кароль не є його продюсеркою, хоча вони співпрацюють і мають дружні стосунки.
- Справжнє ім'я SHUMEI – Олег Шумей, він народився в Івано-Франківській області та активно займається музикою, гастролюючи в Україні та за кордоном.
У співака SHUMEI є кілька спільних проєктів із Тіною Кароль. Вони записали дуети "Дзвони" та "Стерва", а також співак брав участь у проєкті артистки "Дім звукозапису".
Крім того, Тіна Кароль подарувала йому пісню "Вище хмар" і навіть сюрпризом приїжджала на один із концертів. Через таку співпрацю в мережі з'являлися чутки, що Тіна Кароль нібито продюсує SHUMEI. Сам артист це прокоментував у програмі "Тур зірками".
SHUMEI заявив, що інформація про продюсування не відповідає дійсності – він працює з власною командою.
Я глибоко поважаю Тіну Кароль. У нас є кілька навіть дуетів. Вона подарувала мені пісню "Вище хмар". Але вона не є моїм продюсером. Ми з нею в дружніх стосунках. Спілкуємося, вона може дати підказки, поради,
– зазначив артист.
"Тур зірками": дивіться відео онлайн
До речі, раніше в інтерв'ю OBOZ.UA SHUMEI зізнавався, що ніяких обмежень у спілкуванні між ним і Тіною Кароль немає.
Що відомо про SHUMEI?
Справжнє ім'я артиста – Олег Шумей. Він народився у родині музикантів 9 лютого 2002 року в місті Долина, що в Івано-Франківській області. Олег займається музикою з дитинства.
Він навчався у Львівській національній музичній академії імені Миколи Лисенка за класом флейти, а також володіє грою на фортепіано, гітарі та інших духових інструментах.
Серед найвідоміших пісень артиста – "Пробач", "Волосся", "Біля тополі", "Буревіями", записана у дуеті зі Златою Огнєвіч, та інші.
Сьогодні SHUMEI активно гастролює як в Україні, так і за кордоном. Під час виступів він також збирає кошти на підтримку ЗСУ та долучається до благодійних ініціатив. Зокрема, під час одного з закордонних турів артист збирав кошти на лікування Богдана Ільківа – хлопчика з м'язовою дистрофією Дюшена.