Укр Рус
Show24 Українські зірки Почалося все з жарту, – відомий співак зізнався, чи пропонували йому стати новим "Холостяком"
6 червня, 10:24
2

Почалося все з жарту, – відомий співак зізнався, чи пропонували йому стати новим "Холостяком"

Софія Хомишин
Основні тези
  • Відомий актор Тарас Цимбалюк буде головним героєм нового сезону романтичного реаліті-шоу "Холостяк".
  • Водночас співака Shumei вперше прокоментував чутки, що він мав бути новим "холостяком".

Вже незабаром розпочнуться знімання нового сезону романтичного реаліті Холостяк, де головним героєм буде відомий актор Тарас Цимбалюк. Водночас у мережі ходили чутки, що співака Shumei запрошували взяти участь у програмі.

Він вперше це прокоментував. Повідомляє Show 24 з посиланням на OBOZ.UA.

Вас також може зацікавити Ніяких обмежень між нами немає, – відомий співак заінтригував заявою про стосунки з Тіною Кароль

Олег пояснив, що ніхто йому поки не пропонував брати участь в "Холостяк". 

Почалося все з жарту в соцмережі ведучого програми Григорія Решетніка, а люди "купилися" і підхопили новину, 
– зазначив артист.

Він також зізнався, що не сильний фанат подібних шоу. 

Малоймовірно, що візьму участь. Хоча з повагою ставлюся до колег, які прийняли пропозицію стати "холостяком" чи "холостячкою". У мене інший шлях – хочу займатися і здобувати популярність лише музикою. Прагну, щоб мене знали за творчістю, а не тому, що неодружений, 
– поділився музикант. 

Нагадаємо, що 15 сезон реаліті вийде на екрани вже цієї осені. Напередодні знімань програми Тарас Цимбалюк пояснив, чому вирішив взяти участь у "Холостяку".


 