6 червня, 10:24
Почалося все з жарту, – відомий співак зізнався, чи пропонували йому стати новим "Холостяком"
Основні тези
- Відомий актор Тарас Цимбалюк буде головним героєм нового сезону романтичного реаліті-шоу "Холостяк".
- Водночас співака Shumei вперше прокоментував чутки, що він мав бути новим "холостяком".
Вже незабаром розпочнуться знімання нового сезону романтичного реаліті Холостяк, де головним героєм буде відомий актор Тарас Цимбалюк. Водночас у мережі ходили чутки, що співака Shumei запрошували взяти участь у програмі.
Він вперше це прокоментував. Повідомляє Show 24 з посиланням на OBOZ.UA.
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