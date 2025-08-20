7 акаунтів в інстаграмі заблокували через незаконну рекламу казино. Серед них – блогерка Сімбочка.

Про це представники державного агентства з контролю грального та лотерейного бізнесу в Україні PlayCity написали у телеграмі-каналі. Повідомляє Show 24.

Читайте також Новий конфлікт між Анною Алхім і Оленою Мандзюк: усе, що про нього відомо

У PlayCity повідомили, що незаконну рекламу казино зафіксували у блогерки-мільйонниці Сімбочки, інфлуенсерів-тисячників і новинних акаунтах. Вони системно рекламували його у сториз, а саме показували "легкі виграші" і залишали активні посилання, тим самим порушивши закон.

Акаунт Сімбочки заблокували / Скриншот з інстаграму

У своєму телеграм-каналі Сімбочка написала, що буде розв'язувати питання з блокуванням.

Що відомо про Сімбочку?