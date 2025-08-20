Укр Рус
20 серпня, 14:43
2

Блогерку-мільйонницю Сімбочку заблокували в інстаграмі через рекламу казино

Марія Примич
Основні тези
  • Сім акаунтів в Instagram, включаючи блогерку Сімбочку, були заблоковані за незаконну рекламу казино.
  • Акаунти системно рекламували казино у сториз, демонструючи "легкі виграші" і залишаючи активні посилання, що порушувало закон.

7 акаунтів в інстаграмі заблокували через незаконну рекламу казино. Серед них – блогерка Сімбочка.

Про це представники державного агентства з контролю грального та лотерейного бізнесу в Україні PlayCity написали у телеграмі-каналі. Повідомляє Show 24

У PlayCity повідомили, що незаконну рекламу казино зафіксували у блогерки-мільйонниці Сімбочки, інфлуенсерів-тисячників і новинних акаунтах. Вони системно рекламували його у сториз, а саме показували "легкі виграші" і залишали активні посилання, тим самим порушивши закон. 

Акаунт Сімбочки заблокували / Скриншот з інстаграму

У своєму телеграм-каналі Сімбочка написала, що буде розв'язувати питання з блокуванням.

Що відомо про Сімбочку?

  • Справжнє ім'я Сімбочки – Карина Яніна. Раніше блогерка зустрічалася зі співаком Parfeniuk (Ілля Парфенюк), від якого народила доньку Софію. 

  • Розставання пари було доволі скандальним. Та навесні Сімбочка і Parfeniuk повідомили, що їм вдалося налагодити стосунки. Ексзакохані зрозуміли, що потрібно спілкуватися заради доньки. 

  • У липні Сімбочка розповіла, що стала учасницею гурту Kalush.  