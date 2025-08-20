Укр Рус
20 августа, 14:43
2

Блогера-миллионершу Симбочку заблокировали в инстаграме из-за рекламы казино

Мария Примыч
Основні тези
  • Семь аккаунтов в Instagram, включая блогершу Симбочку, были заблокированы за незаконную рекламу казино.
  • Аккаунты системно рекламировали казино в сториз, демонстрируя "легкие выигрыши" и оставляя активные ссылки, что нарушало закон.

7 аккаунтов в инстаграме заблокировали из-за незаконной рекламы казино. Среди них – блогерша Симбочка.

Об этом представители государственного агентства по контролю игорного и лотерейного бизнеса в Украине PlayCity написали в телеграм-канале. Сообщает Show 24.

В PlayCity сообщили, что незаконную рекламу казино зафиксировали у блогера-миллионницы Симбочки, инфлуенсеров-тысячников и новостных аккаунтах. Они системно рекламировали его в сториз, а именно показывали "легкие выигрыши" и оставляли активные ссылки, тем самым нарушив закон.

Аккаунт Симбочки заблокировали / Скриншот из инстаграма

В своем телеграм-канале Симбочка написала, что будет решать вопрос с блокировкой.

Что известно о Симбочке?

  • Настоящее имя Симбочки – Карина Янина. Ранее блогерша встречалась с певцом Parfeniuk (Илья Парфенюк), от которого родила дочь Софию.

  • Расставание пары было довольно скандальным. Но весной Симбочка и Parfeniuk сообщили, что им удалось наладить отношения. Экс-влюбленные поняли, что нужно общаться ради дочери.

  • В июле Симбочка рассказала, что стала участницей группы Kalush.