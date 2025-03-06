Син Ігоря Пелиха назвав свою посаду у війську та пояснив, чому отримав пониження

Іван Пелих, син відомого телеведучого Ігоря Пелиха, долучився до лав ЗСУ з початку повномасштабного вторгнення, коли йому було 20 років. Воїн розповів, чим займається у війську зараз та яка його посада.

Син Ігоря Пелиха, який загинув у ДТП у 2009 році, служить у ЗСУ. В інтерв'ю Марічці Падалко Іван вперше розповів деталі своєї діяльності, передає 24 Канал.

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Від початку повномасштабної війни Іван Пелих займався дронами, тому й зараз продовжує цю справу, але вже на вищій посаді.

Зараз я командир відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів. Коротше, командир ВУБАК. Був командиром взводу, але зараз трошки понизився на відділення. Тому що командир взводу – це матеріально відповідальна посада,

– пояснив захисник.

Іван зазначив, що командування взводу потребує більше відповідальності, а також залученості в організаційні питання, документації, роботи з солдатами. Йому ж натомість хочеться брати активнішу участь у бойових завданнях.

"2022 рік я активно пролітав. 2023-й ми перевелися – я став командиром взводу, а 2024-го понизився назад на відділення, бо мені хотілося літати, а не займатися організаційними питаннями", – додав Іван Пелих.

Зауважимо, за три роки служби в ЗСУ син Ігоря Пелиха побував на найскладніших напрямках, зокрема у Лисичанську та на Бахмутському напрямку. Торік за захист України він отримав відзнаку міністра оборони України Рустема Умєрова.