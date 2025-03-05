В інтерв'ю Марічка Падалко запитала в Івана Пелиха, як хлопці, що пішли на фронт, не досягнувши мобілізаційного віку, відреагували на ініціативу Міністерства оборони України. Військовий розповів, що більшість його особового складу – це молодь і контрактники, інформує 24 Канал.

Важливо Артистам знову можна виїжджати за кордон, але є нюанси: що саме змінилося

Нам точно треба залучати нових людей (до війська – 24 Канал) і, швидше за все, на це був розрахунок. Але це дуже несправедливо і дискредитує всіх тих, хто пішов раніше – у 2022 році, і я мовчу вже взагалі за тих, хто з 2014 року в добробатах,

– висловився син Ігоря Пелиха.

Іван Пелих зазначив, що його дивує, коли "війна починає сприйматися як бізнес і можливість заробити". Адже українці воюють, аби наша країна та нація не перестали існувати.

Падалко запитала у військового, що б він зробив, якби "Контракт 18-24" з'явився у 2022 році, коли хлопець став на захист України. Однак Пелих зазначив, що за віком мав би бути контрактником, але є мобілізованим.

Тому що в перші дні ніхто не знав, як оформлювати людей. Просто як оформили, так і оформили,

– поділився Іван Пелих.

Іван зауважив, що в його побратимів, які пішли воювати у молодому віці, головною мотивацією була ідея – "або ми є, або нас немає". На думку військовослужбовця, вона такою і залишилася. Крім того, Пелих підкреслив, що у війську дійсно є нестача людей, однак захисники продовжують виконувати свою роботу.

Іван Пелих про "Контракт 18-24": дивіться відео онлайн

Що відомо про "Контракт 18-24"

"Контракт 18-24" – це річний контракт для людей віком від 18 до 24 років, який передбачає соціальний пакет та фінансові виплати. Новобранці отримають 1 мільйон гривень: 200 000 гривень одразу після підписання контракту, 300 000 – після завершення БЗВП та фахової підготовки, 500 000 – після завершення контракту.

Паралельно також надаватиметься грошове забезпечення до 120 тисяч гривень, що передбачене для військовослужбовців, і доплати за бойові завдання. Сумарно за рік контракту можна заробити до 2 мільйонів гривень. Однак наразі цей проєкт діє не на всі підрозділи Сил оборони України, а лише на 6 бригад. Крім того, речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін зазначив, що йдеться про бойові посади.

Він також заявив, що виплата 1 мільйона гривень буде передбачена й для військових, які приєдналися до Сил оборони України до 25-річного віку. Вона буде одноразовою, адже контракт підписано, а БЗВП пройдено.

"Умовою отримання винагороди для цієї категорії військовослужбовців є безпосередньо їхня участь у військових діях впродовж 6 місяців, а також відсутність фактів притягнення до кримінальної, адміністративної або дисциплінарної відповідальності. Нагорода також буде виплачуватися та в разі невиконання умови щодо шестимісячної участі у бойових діях у випадку поранення або перебування у полоні", – заявив Лазуткін.