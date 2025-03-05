В интервью Маричка Падалко спросила у Ивана Пелыха, как ребята, ушедшие на фронт, не достигнув мобилизационного возраста, отреагировали на инициативу Министерства обороны Украины. Военный рассказал, что большинство его личного состава – это молодежь и контрактники, информирует 24 Канал.

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Нам точно надо привлекать новых людей (в армию – 24 Канал) и, скорее всего, на это был расчет. Но это очень несправедливо и дискредитирует всех тех, кто ушел раньше – в 2022 году, и я молчу уже вообще за тех, кто с 2014 года в добробатах,

– высказался сын Игоря Пелиха.

Иван Пелих отметил, что его удивляет, когда "война начинает восприниматься как бизнес и возможность заработать". Ведь украинцы воюют, чтобы наша страна и нация не перестали существовать.

Падалко спросила у военного, что бы он сделал, если бы "Контракт 18-24" появился в 2022 году, когда парень стал на защиту Украины. Однако Пелих отметил, что по возрасту должен был бы быть контрактником, но является мобилизованным.

Потому что в первые дни никто не знал, как оформлять людей. Просто как оформили, так и оформили,

– поделился Иван Пелих.

Иван заметил, что в его собратьев, которые пошли воевать в молодом возрасте, главной мотивацией была идея – "или мы есть, или нас нет". По мнению военнослужащего, она такой и осталась. Кроме того, Пелых подчеркнул, что в армии действительно есть нехватка людей, однако защитники продолжают выполнять свою работу.

Иван Пелых о "Контракте 18-24": смотрите видео онлайн

Что известно о "Контракте 18-24"

"Контракт 18-24" – это годовой контракт для людей в возрасте от 18 до 24 лет, который предусматривает социальный пакет и финансовые выплаты. Новобранцы получат 1 миллион гривен: 200 000 гривен сразу после подписания контракта, 300 000 – после завершения БЗВП и профессиональной подготовки, 500 000 – после завершения контракта.

Параллельно также будет предоставляться денежное обеспечение до 120 тысяч гривен, что предусмотрено для военнослужащих, и доплаты за боевые задачи. Суммарно за год контракта можно заработать до 2 миллионов гривен. Однако пока этот проект действует не на все подразделения Сил обороны Украины, а только на 6 бригад. Кроме того, представитель Министерства обороны Дмитрий Лазуткин отметил, что речь идет о боевых должностях.

Он также заявил, что выплата 1 миллиона гривен будет предусмотрена и для военных, которые присоединились к Силам обороны Украины до 25-летнего возраста. Она будет одноразовой, ведь контракт подписан, а БЗВП пройден.

"Условием получения вознаграждения для этой категории военнослужащих является непосредственно их участие в военных действиях в течение 6 месяцев, а также отсутствие фактов привлечения к уголовной, административной или дисциплинарной ответственности. Награда также будет выплачиваться и в случае невыполнения условия относительно шестимесячного участия в боевых действиях в случае ранения или пребывания в плену", – заявил Лазуткин.