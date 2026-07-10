Марічка Падалко відверто розповіла, як переживає мобілізацію 19-річного сина

Минулого року Михайло Соболєв – син української телеведучої Марічки Падалко, добровільно мобілізувався. На момент ухвалення рішення хлопцю було всього 18 років.

Син зіркової мами підписав контракт зі Збройними Силами України. Хлопець служить в одному з полків Сил безпілотних систем. За словами жінки, за службу Михайла вона переживає набагато важче, ніж чоловіка. Про це вона сказала в інтерв'ю Маші Єфросиніній.

Рішення сина про мобілізацію для телеведучої стало дуже непростим випробуванням. За словами Падалко, "все це незбагненні речі, які досі не можу прийняти до кінця".

Від моменту, коли Михайло пішов до війська, вона бачила хлопця лише на фотографії у військовій формі й змушує себе свідомо не уявляти його під час виконання бойових завдань.

Можливо, навіть не хочу ці картинки мати в голові, просто щоб зберегти свою психіку, щоб прокидатися, засинати. Коли в мене з'являються якісь приступи переживань, то це дуже несподівано і вони не пов'язані взагалі з його військовою службою,

– підкреслила Марічка.

Та з'ясувалось, що хлопець попросив маму не говорити про нього публічно. Усе через те, що коли жінка повідомила на загал про рішення Михайло, то окрім позитивних відгуків з'явились і знецінюючі коментарі. Соболєв вирішив, що не хоче, щоб його побратими знали чий він син.

Падалко також поділилась деталями мобілізації уже 19-річного юнака. Він підписав контракт "18-24" на посаду пілота БПЛА, яка передбачає виконання бойових завдань.

Для зіркової матусі ще досі важко усвідомити наскільки швидко подорослішав її син.

Коли я розумію, що він ще п'ять років тому грав у футбол і був маленькою лялею, якому я на День святого Миколая клала якийсь пряник під подушку, а тепер в цей день вітаю з Днем Збройних Сил України, постійно накриває,

– відверто зізналась Падалко.

Марічка Падалко з сином / Фото з фейсбуку телеведучої

Сьогодні військовослужбовець розповідає не багато про перебіг своєї служби. Однак хлопець уже показав фантастичні результати. Та телеведуча стверджує, що син "бере на себе відповідальність за речі, за які точно відповідає Росія, а не Михайло Соболєв".

Та для жінки найбільшою надією є те, що термін контракту рано чи пізно завершиться. Але вона розуміє, що немає гарантії, що Михайло не захоче далі продовжувати нести службу. Падалко підкреслила, що якби були визначені конкретні строки служби, то це значно полегшило б життя військових і їхніх родин.

Для контексту! Чоловік Марічки Падалко, Єгор Соболєв, також несе службу у ЗСУ. У 2023 році військовий отримав статус офіцера.

Тему мобілізації підіймав в інтерв'ю і син Наталії Сумської – В'ячеслав Хостікоєв. В умовах повномасштабної війни актор неодноразово думав про те, щоб долучитись до війська.