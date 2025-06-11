Танцював під "Піна Коладу": син Віталія Козловського вперше прийшов на концерт тата

Оскільки Віталій Козловський повернув собі права на пісні після того, як виплатив борг колишньому продюсеру Ігорю Кондратюку, то сьогодні він феєрично повернувся на сцену після довготривалої перерви. Ба більше, артиста підтримують найдорожчі люди.

Не секрет, що співак одружений і разом із дружиною виховують сина Оскара. Цими днями сімейство вирішило підтримати батька й запалило під хіт цьогорічного літа – "Піна Колада", пише Show24 з посиланням на інстаграм Юлії Бакуменко.

Може зацікавити Що слухають українці сьогодні: 20 найпопулярніших треків у Spotify

Юлія опублікувала в інстаграмі миле відео, де притоптуючи ніжками, маленький Оскар підтримує батька на саундчеку. Ба більше, для хлопчика це було вперше, коли він опинився на концерті зіркового татуся.

Син Віталія Козловського вперше прийшов на концерт батька: дивіться відео онлайн

Вперше Оскар побував на концертах і то так цінно – робити справу, яку дуже любимо, РАЗОМ,

– написала Юлія.

Спершу малюк сам танцював під пісні тата, а згодом опинився на руках у мами, де він почував себе щасливо та радісно. Віталій же у цей момент продовжував працювати, спостерігаючи за своєю родиною.

Це відео не залишило байдужими й коментаторів.

"Мої сонечки!", – написала Ольга Сумська.

"Оскар – найдорожча підтримка Віталіка".

"Схожий на маму, але, мабуть, буде гарно співати, як тато".

"Неймовірний синочок. Майбутня зірочка".

Нагадаємо, що Віталій Козловський випустив українську версію хіта "Піна Колада" після 13 років мовчання. Пісня стала популярною у всіх соцмережах і навіть задала новий тренд.