Українці самостійно виводять артистів країни-агресорки в тренди у той час, коли Росія обстрілює наші міста та вбиває мирних людей. Тішить лиш те, що української музики у цьому списку більше. Детальний огляд популярних новинок на Spotify читайте далі на Show24.

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Jerry Heil & YARMAK – "З якого ти поверху неба?"

У цій колаборації зійшлись дві стихії: ніжна, тремтлива душа Jerry Heil і прямий, чесний голос YARMAK. Уже понад місяць пісня тримається у верхівці чартів, і недарма – вона про найголовніше.

Якби чистота людських почуттів стала піснею, це була б "3 якого ти поверху неба?",

– саме так артисти відгукуються про спільний трек.

Jerry Heil & YARMAK – "З якого ти поверху неба?": дивіться відео онлайн



Drevo – "Смарагдове небо"

DREVO (справжнє ім'я – Максим Дерев'янчук) після Національного відбору на Євробачення-2024 продовжив творити музику в жанрі неофольку. "Смарагдове небо" – це про кохання, простір і душу, яка кричить. Пісня цілком заслужено стала №1 в Apple Music: вона глибока, свіжа і дуже щира.

Drevo – "Смарагдове небо": дивіться відео онлайн

Віталій Козловський – "Пінаколада"

Хіт 2006 року повернувся з новою силою – і вже українською. Пісня стала символом камбеку Козловського, який довго боровся за право співати власні пісні.

Це не просто пісня. Це не просто етап у моєму житті. Це – історія про незламність, коли здається, що все проти тебе,

– говорить Віталій про "Пінаколаду", у своїх соцмережах.

Віталій Козловський – "Пінаколада": дивіться відео онлайн



VovaZiLvova & Іван Дорн – "Атата–Ренебе"

Хіт 2012 року не просто ожив, він залетів у новий культурний контекст. Завдяки тіктоку і новій хвилі українізації трек знову у грі. Його сміливий гумор, танцювальні біти й фірмова львівська подача – це саме те, що подобається молоді зараз.

VovaZiLvova & Іван Дорн – "Атата–Ренебе": дивіться відео онлайн

Шугар – "Тьотя", "Олєг"

Шугар став феноменом у сучасному шоубізнесі. Його треки постійно вірусяться в тіктоці, а підписниці мріють почути "Тьотю", "Олєга" та інші хіти наживо. До 20 найпопулярніших хітів на Spotify зараз входять одразу 2 треки артиста.

"Тьотя" – гімн впевнених жінок. Танцювальний трек з абсурдно-смішним вайбом, який миттєво став хітом TikTok.

Шугар – "Тьотя": дивіться відео онлайн

"Олєг" – сатиричний трек про дівчину, яка не "ведеться" на показуху, бо в її житті є Олєг.

Шугар – "Олєг": дивіться відео онлайн



Parfeniuk – "Врубай"

"Врубай" – трек від Parfeniuk, який став справжньою візитівкою артиста та енергетичним бумом. Реліз пісні відбувся ще 31 жовтня 2024 року, але цей хіт досі тримається у чартах на високих позиціях. "Врубай" також став заголовним треком дебютного альбому Parfeniuk, який включає 9 композицій, що відображають шлях артиста від офіціанта до зірки української сцени.

Parfeniuk – "Врубай": дивіться відео онлайн

Анна Трінчер – "Зірочка палай"

"Зірочка палай" злетіла у тікток ще до офіційного релізу, зібравши понад 25 тисяч відео. Після виходу трек очолив український чарт Apple Music, витіснивши російську пісню з першого місця.

Навіть якщо в тебе ніхто не вірить – твоєї віри вже достатньо,

– пише Анна.

Анна Трінчер – "Зірочка палай": дивіться відео онлайн



Alena Omargalieva – "Мужчина"

"Цей мужчина тільки мій, обережно дівчата!", – лунає у кожній сторіс. Легка, мемна та щира композиція. Пісня "Мужчина" стала вірусною ще до офіційного релізу – її підхопили соцмережі.

Alena Omargalieva – "Мужчина": дивіться відео онлайн

DOROFEEVA – FENOMENAL

FENOMENAL – стильний, запальний, танцювальний хіт від Надії Дорофєєвої. Фани DOROFEEVA чекали на цей реліз 4 роки, тому й не дивно, що пісня одразу злетіла на високі сходинки в чартах Apple Music, Youtube Music та Spotify, і заполонив тренди тіктоку.

DOROFEEVA – FENOMENAL: дивіться відео онлайн

"Бумбокс" – "Зцапала-злапала"

Ще один хіт, який отримав друге життя завдяки любові фанів. "Зцапала-злапала" – трек від гурту "Бумбокс", якому вже 19 років. Хіти цього гурту – вічні, і "Зцапала-злапала" – тому доказ. Саркастичний текст, глибокий саунд і усі тренди соцмереж та високі сходинки чартів твої, як і у 2006, так і навіть у 2025 році.

"Бумбокс" – "Зцапала-злапала": дивіться відео онлайн

Wellboy & Parfeniuk – "Забий"

Дует, що звучить як щось дуже особисте. Трек балансує між глибоким емоційним меседжем і легкістю мелодії. У пісні зійшлися два світи, щоб створити яскравий хіт. Ілля Парфенюк розповідає, що вони з Антоном зрозуміли одне одного на ментальному рівні, і саме тому, спільна робота вийшла якісною та гармонійною.

Wellboy & Parfeniuk – "Забий": дивіться відео онлайн

OSTY, Klavdia Petrivna – "Не лякай"

Дует OSTY та Klavdia Petrivna – перехоплює подих. Ця пісня, з особливою історією. Вона почалась із телеграм-кружечка, а тепер збирає мільйони на стримінгах. Це композиція про любов, страх і довіру – в сучасному, електронному звучанні, але з живим серцем.

OSTY, Klavdia Petrivna – "Не лякай": дивіться відео онлайн

MONATIK – "А що?"

"А що?" – це літній хіт від MONATIK, в якому поєднано романтичні почуття та згадки про рідну Одесу. Реліз відбувся 22 травня 2024 року, і пісня одразу стала саундтреком літа. Кліп до пісні зняла Таня Муіньо, українка та зіркова режисерка, яка працювала з ROSALÍA, Harry Styles, Cardi B, Lil Nas та іншими світовими артистами.

Друзі, прошу вас віднестися до цієї пісні, як до екранізації одного з номерів мого майбутнього мюзиклу,

– Дмитро Монатік про "А що?".

MONATIK – "А що?": дивіться відео онлайн

Скільки російських треків зараз у чарті

Серед численної кількості якісної української музики, у чартах досі присутні російські треки – 6 треків із 20. У час, коли музика стала частиною нашої культурної оборони, слухати російських артистів та власноруч підіймати їхні треки у чарти – як підспівувати ворогу. У чарті немає жодного треку іноземних виконавців, які відкрито допомагають та підтримують Україну, але присутні пісні, створені росіянами. Попри це, тішить те, українська музика дедалі голосніше звучить на високих позиціях у чартах та свідомих українців стає все більше.