Украинцы самостоятельно выводят артистов страны-агрессора в тренды в то время, когда Россия обстреливает наши города и убивает мирных людей. Радует лишь то, что украинской музыки в этом списке больше. Детальный обзор популярных новинок на Spotify читайте дальше на Show24.

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Jerry Heil & YARMAK – "С какого ты этажа неба?"

В этой коллаборации сошлись две стихии: нежная, трепетная душа Jerry Heil и прямой, честный голос YARMAK. Уже больше месяца песня держится в верхушке чартов, и недаром – она о самом главном.

Если бы чистота человеческих чувств стала песней, это была бы "3 какого ты этажа неба?",

– именно так артисты отзываются о совместном треке.

Jerry Heil & YARMAK – "С какого ты этажа неба?": смотрите видео онлайн



Drevo – "Изумрудное небо"

DREVO (настоящее имя – Максим Деревянчук) после Национального отбора на Евровидение-2024 продолжил творить музыку в жанре неофолька. "Смарагдове небо" – это про любовь, пространство и кричащую душу,. Песня вполне заслуженно стала №1 в Apple Music: она глубокая, свежая и очень искренняя.

Drevo – "Изумрудное небо": смотрите видео онлайн

Виталий Козловский – "Пинаколада"

Хит 2006 года вернулся с новой силой – и уже на украинском. Песня стала символом камбэка Козловского, который долго боролся за право петь собственные песни.

Это не просто песня. Это не просто этап в моей жизни. Это – история о несокрушимости, когда кажется, что все против тебя,

– говорит Виталий о "Пинаколаде", в своих соцсетях.

Виталий Козловский – "Пинаколада": смотрите видео онлайн



VovaZiLvova & Иван Дорн – "Атата–Ренебе"

Хит 2012 года не просто ожил, он залетел в новый культурный контекст. Благодаря тиктоку и новой волне украинизации трек снова в игре. Его смелый юмор, танцевальные биты и фирменная львовская подача – это именно то, что нравится молодежи сейчас.

VovaZiLvova & Иван Дорн – "Атата–Ренебе": смотрите видео онлайн

Шугар – "Тетя", "Олег"

Шугар стал феноменом в современном шоубизнесе. Его треки постоянно крутятся в тиктоке, а подписчицы мечтают услышать "Тетю", "Олега" и другие хиты вживую. В 20 самых популярных хитов на Spotify сейчас входят сразу 2 трека артиста.

"Тетя" – гимн уверенных женщин. Танцевальный трек с абсурдно-смешным вайбом, который мгновенно стал хитом TikTok.

Шугар – "Тетя": смотрите видео онлайн

"Олег" – сатирический трек о девушке, которая не "ведется" на показуху, потому что в ее жизни есть Олег.

Шугар – "Олег": смотрите видео онлайн



Parfeniuk – "Врубай"

"Врубай" – трек от Parfeniuk, который стал настоящей визитной карточкой артиста и энергетическим бумом. Релиз песни состоялся еще 31 октября 2024, но этот хит до сих пор держится в чартах на высоких позициях. "Врубай" также стал заглавным треком дебютного альбома Parfeniuk, который включает 9 композиций, отражающих путь артиста от официанта до звезды украинской сцены.

Parfeniuk – "Врубай": смотрите видео онлайн

Анна Тринчер – "Зірочка палай"

"Зірочка палай" взлетела в тикток еще до официального релиза, собрав более 25 тысяч видео. После выхода трек возглавил украинский чарт Apple Music, вытеснив российскую песню с первого места.

Даже если в тебя никто не верит – твоей веры уже достаточно,

– пишет Анна.

Анна Тринчер – "Зірочка палай": смотрите видео онлайн



Alena Omargalieva – "Мужчина"

"Этот мужчина только мой, осторожно девушки!", – звучит в каждой сторис. Легкая, мемная и искренняя композиция. Песня "Мужчина" стала вирусной еще до официального релиза – ее подхватили соцсети.

Alena Omargalieva – "Мужчина": смотрите видео онлайн

DOROFEEVA – FENOMENAL

FENOMENAL – стильный, зажигательный, танцевальный хит от Надежды Дорофеевой. Фаны DOROFEEVA ждали этот релиз 4 года, поэтому неудивительно, что песня сразу взлетела на высокие ступеньки в чартах Apple Music, Youtube Music и Spotify, и заполонил тренды тиктока.

DOROFEEVA – FENOMENAL: смотрите видео онлайн

"Бумбокс" – "Зцапала-злапала"

Еще один хит, который получил вторую жизнь благодаря любви фанов. "Зцапала-злапала" – трек от группы "Бумбокс", которой уже 19 лет. Хиты этой группы – вечные, и "Зцапала-злапала" – тому доказательство. Саркастический текст, глубокий саунд и все тренды соцсетей и высокие ступеньки чартов твои, как и в 2006, так и даже в 2025 году.

"Бумбокс" – "Зцапала-злапала": смотрите видео онлайн

Wellboy & Parfeniuk – "Забей"

Дуэт, звучащий как нечто очень личное. Трек балансирует между глубоким эмоциональным месседжем и легкостью мелодии. В песне сошлись два мира, чтобы создать яркий хит. Илья Парфенюк рассказывает, что они с Антоном поняли друг друга на ментальном уровне, и именно поэтому, совместная работа получилась качественной и гармоничной.

Wellboy & Parfeniuk – "Забей": смотрите видео онлайн

OSTY, Klavdia Petrivna – "Не пугай"

Дуэт OSTY и Klavdia Petrivna – перехватывает дыхание. Эта песня, с особой историей. Она началась с телеграмм-кружочка, а теперь собирает миллионы на стримингах. Это композиция о любви, страх и доверие – в современном, электронном звучании, но с живым сердцем.

OSTY, Klavdia Petrivna – "Не пугай": смотрите видео онлайн

MONATIK – "А что?"

"А что?" – это летний хит от MONATIK, в котором сочетаются романтические чувства и воспоминания о родной Одессе. Релиз состоялся 22 мая 2024, и песня сразу стала саундтреком лета. Клип к песне сняла Таня Муиньо, украинка и звездный режиссер, которая работала с ROSALÍA, Harry Styles, Cardi B, Lil Nas и другими мировыми артистами.

Друзья, прошу вас отнестись к этой песне, как к экранизации одного из номеров моего будущего мюзикла,

– Дмитрий Монатик о "А что?".

MONATIK – "А что?": смотрите видео онлайн

Сколько российских треков сейчас в чарте

Среди многочисленного количества качественной украинской музыки, в чартах до сих пор присутствуют российские треки – 6 треков из 20. Во время, когда музыка стала частью нашей культурной обороны, слушать российских артистов и собственноручно поднимать их треки в чарты – как подпевать врагу. В чарте нет ни одного трека иностранных исполнителей, которые открыто помогают и поддерживают Украину, но присутствуют песни, созданные россиянами. Несмотря на это, радует то, украинская музыка все громче звучит на высоких позициях в чартах и сознательных украинцев становится все больше.