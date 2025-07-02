Не вперше обирає українське: Синтія Ніксон вразила стильним образом від київського бренду

Американська акторка Синтія Ніксон, відома за роллю Міранди в культовому серіалі "Секс і місто", показалася у вбранні від київського бренду BEVZA. Цікаво, що вона вже не вперше обирає українське для виходу на публіку.

Фотографії акторки в образі від BEVZA опублікували на інстаграм-сторінці бренду. Пише Show 24.

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Синтія Ніксон показалася у вбранні білого кольору від бренду BEVZA. Вона обрала жакет навхрест, який коштує понад 30 тисяч гривень, та сукню з бахромою. Акторка доповнила свій образ синіми туфлями та сумочкою. Зірка серіалу "Секс і місто" одягла сережки, елегантно вклала волосся та зробила легкий макіяж.

Синтія Ніксон в образі від BEVZA / Фото з інстаграму бренду

Синтія Ніксон у вбранні від українського бренду / Фото з інстаграму BEVZA

Зазначимо, що бренд жіночого одягу BEVZA заснований у Києві у 2006 році.

Раніше ми повідомляли, що Синтія Ніксон одягнула кейп від бренду BEVZA на вечірку, що відбулася з нагоди прем'єри 3 сезону серіалу "І просто так…" (сиквел "Секс і місто") у Парижі.