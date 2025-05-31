Саме образ Синтії цього вечора привернув особливу увагу. Акторка з'явилася у стильному кейпі від українського бренду Bevza. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку бренду.

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Так, Синтія Ніксон одягнула білосніжне шовкове вбрання вільного крою, що було прикрашене кришталями, які красиво мерехтіли на світлі. Дизайн створила українська дизайнерка Світлана Бевза.

Колекція, з якої походить кейп, має назву "Роса" і була представлена на Тижні моди в Нью-Йорку. Кристали на тканині символізують ранкову росу – натхненням став рядок з гімну України: "згинуть наші воріженьки, як роса на сонці". Вартість такого кейпу – 64 750 гривень.

До нього акторка додала бежеві підбори та чорний клатч. Також свій образ Синтія прикрасила сережками, каблучками й браслетами. Їй зробили нюдовий макіяж та акуратну укладку волосся.

Синтія Ніксон у вбранні від українського бренду Bevza / Фото з інстаграму бренду

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