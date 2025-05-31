Именно образ Синтии в этот вечер привлек особое внимание. Актриса появилась в стильном кейпе от украинского бренда Bevza. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу бренда.

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Так, Синтия Никсон надела белоснежный шелковый наряд свободного кроя, который был украшен хрусталями, которые красиво мерцали на свету. Дизайн создала украинский дизайнер Светлана Бевза.

Коллекция, из которой происходит кейп, называется "Роса" и была представлена на Неделе моды в Нью-Йорке. Кристаллы на ткани символизируют утреннюю росу – вдохновением стала строка из гимна Украины: "згинут наші вориженьки, як роса на сонці". Стоимость такого кейпа – 64 750 гривен.

К нему актриса добавила бежевые каблуки и черный клатч. Также свой образ Синтия украсила серьгами, кольцами и браслетами. Ей сделали нюдовый макияж и аккуратную укладку волос.

Синтия Никсон в наряде от украинского бренда Bevza / Фото из инстаграма бренда

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