Новий конфлікт між Анною Алхім і Оленою Мандзюк: усе, що про нього відомо
- Анна Алхім заявила, що від України залишилась тільки назва, що викликало обурення Олени Мандзюк.
- Алхім запропонувала пройти поліграф, але Мандзюк відмовилась і звинуватила Алхім у брехні.
- Анна Алхім звинуватила Олену Мандзюк у лицемірстві, опублікувавши записи їхніх розмов; Мандзюк натякнула, що вони були згенеровані штучним інтелектом.
Анна Алхім часто потрапляє у скандали через просування російських наративів і культури ворога. Нещодавно блогерка разом з сином покинула Україну і переїхала жили в Дубай з міркувань безпеки, однак її ім'я досі з'являться у новинах.
Цього разу у мережі обговорюють новий конфлікт між Анною Алхім і Оленою Мандзюк. Що про нього відомо, читайте у матеріалі Show 24.
Анна Алхім заявила, що "від України залишилась тільки назва"
Днями Анна Алхім вирішила поспілкуватися з підписниками в інстаграмі, які запитували її й про Україну. Відповідаючи на питання, блогерка заявила, що не сумує за Києвом і що "від України залишилась тільки назва".
Як відреагувала Олена Мандзюк?
Олена Мандзюк, з якою раніше в Алхім уже був конфлікт, відреагувала на заяву блогерки. Вона обурилася, що Служба безпеки України не вживає ніяких заходів щодо Анни.
Чому у неї не забрати хоча б український паспорт? Чому не відкрити справу та не провести розслідування? Чому дати втекти людині, яка всі ці роки сіяла російський слід та зросійщувала величезну кількість людей? Ганьба!,
– написала Мандзюк.
Продовження конфлікту
Відповідь Алхім не забарилася. Блогерка вважає, що Мандзюк хайпує на її імені, і заявила, що має запис розмови з колегою, в якому її висловлювання відрізняються від публічних. Так, Анна звинуватила Олену у лицемірстві.
Щоразу, коли ми бачились з Оленою, не було ніякого хамства, ніякої агресії. "Терен" (Олександр Будько – Show 24) мене зустрів у ліфті й спокійно пройшов далі. Не говорив, що я під*рша, що мене треба посадити у в'язницю і знищити. Всі претензії до мене тільки в інтернеті,
– сказала Алхім.
Блогерка також опублікувала фрагменти розмови з Мандзюк.
Запис розмови Алхім і Мандзюк: відео з інстаграму Анни
Сама ж Олена заявила, що Анна бреше і що не буде виправдовуватися. Блогерка натякнула, що записи, які оприлюднила Алхім, згенеровані за допомогою штучного інтелекту.
Сьогодні вранці Анна Алхім запропонувала Олені Мандзюк разом пройти поліграф.
Звичайно, повинна бути незалежна людина, поліграф вибраний не мною, не Оленою – якийсь незалежний. Можливо, за кордоном. Щоб не було ніякого під*обу, щоб все було чесно, щоб ніякий штучний інтелект не підробив експертизу поліграфа,
– сказала вона.
Мандзюк від пропозиції Алхім відмовилась.
Друзі, я дуже ціную свій час і вже давала Ані можливість змінитись та працювати на благо України, вона її не використала, а для мене це був цілковитий стрес. Тож, замість поліграфа, вона самостійно підтвердила у своєму блозі, що є "пізд*болкою" та обманює людей роками,
– написала Олена.
