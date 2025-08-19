Анна Алхім часто потрапляє у скандали через просування російських наративів і культури ворога. Нещодавно блогерка разом з сином покинула Україну і переїхала жили в Дубай з міркувань безпеки, однак її ім'я досі з'являться у новинах.

Цього разу у мережі обговорюють новий конфлікт між Анною Алхім і Оленою Мандзюк. Що про нього відомо, читайте у матеріалі Show 24.

До теми Від України залишилась тільки назва, – Анна Алхім оскандалилась заявою

Днями Анна Алхім вирішила поспілкуватися з підписниками в інстаграмі, які запитували її й про Україну. Відповідаючи на питання, блогерка заявила, що не сумує за Києвом і що "від України залишилась тільки назва".

Скандальна заява Анни Алхім про Україну / Скриншот з інстаграму блогерки

Як відреагувала Олена Мандзюк?

Олена Мандзюк, з якою раніше в Алхім уже був конфлікт, відреагувала на заяву блогерки. Вона обурилася, що Служба безпеки України не вживає ніяких заходів щодо Анни.

Чому у неї не забрати хоча б український паспорт? Чому не відкрити справу та не провести розслідування? Чому дати втекти людині, яка всі ці роки сіяла російський слід та зросійщувала величезну кількість людей? Ганьба!,

– написала Мандзюк.

Олена Мандзюк про Анну Алхім / Скриншот з Threads

Продовження конфлікту

Відповідь Алхім не забарилася. Блогерка вважає, що Мандзюк хайпує на її імені, і заявила, що має запис розмови з колегою, в якому її висловлювання відрізняються від публічних. Так, Анна звинуватила Олену у лицемірстві.

Щоразу, коли ми бачились з Оленою, не було ніякого хамства, ніякої агресії. "Терен" (Олександр Будько – Show 24) мене зустрів у ліфті й спокійно пройшов далі. Не говорив, що я під*рша, що мене треба посадити у в'язницю і знищити. Всі претензії до мене тільки в інтернеті,

– сказала Алхім.

Блогерка також опублікувала фрагменти розмови з Мандзюк.

Запис розмови Алхім і Мандзюк: відео з інстаграму Анни

Запис розмови Алхім і Мандзюк: відео з інстаграму Анни

Сама ж Олена заявила, що Анна бреше і що не буде виправдовуватися. Блогерка натякнула, що записи, які оприлюднила Алхім, згенеровані за допомогою штучного інтелекту.

Олена Мандзюк заявила, що Анна Алхім бреше / Скриншот Threads

Олена Мандзюк відповіла на критику / Скриншот з інстаграму блогерки

Сьогодні вранці Анна Алхім запропонувала Олені Мандзюк разом пройти поліграф.

Звичайно, повинна бути незалежна людина, поліграф вибраний не мною, не Оленою – якийсь незалежний. Можливо, за кордоном. Щоб не було ніякого під*обу, щоб все було чесно, щоб ніякий штучний інтелект не підробив експертизу поліграфа,

– сказала вона.

Мандзюк від пропозиції Алхім відмовилась.

Друзі, я дуже ціную свій час і вже давала Ані можливість змінитись та працювати на благо України, вона її не використала, а для мене це був цілковитий стрес. Тож, замість поліграфа, вона самостійно підтвердила у своєму блозі, що є "пізд*болкою" та обманює людей роками,

– написала Олена.

Олена Мандзюк відповіла Анні Алхім / Скриншот з Threads

