Новый конфликт между Анной Алхим и Еленой Мандзюк: все, что о нем известно
- Анна Алхим заявила, что от Украины осталось только название, что вызвало возмущение Елены Мандзюк.
- Алхим предложила пройти полиграф, но Мандзюк отказалась и обвинила Алхим во лжи.
- Анна Алхим обвинила Елену Мандзюк в лицемерии, опубликовав записи их разговоров; Мандзюк намекнула, что они были сгенерированы искусственным интеллектом.
Анна Алхим часто попадает в скандалы из-за продвижения российских нарративов и культуры врага. Недавно блогер вместе с сыном покинула Украину и переехала жить в Дубай из соображений безопасности, однако ее имя до сих пор появляется в новостях.
На этот раз в сети обсуждают новый конфликт между Анной Алхим и Еленой Мандзюк. Что о нем известно, читайте в материале Show 24.
Анна Алхим заявила, что "от Украины осталось только название"
На днях Анна Алхим решила пообщаться с подписчиками в инстаграме, которые спрашивали ее и об Украине. Отвечая на вопрос, блогер заявила, что не скучает по Киеву и что "от Украины осталось только название".
Как отреагировала Елена Мандзюк?
Елена Мандзюк, с которой ранее у Алхим уже был конфликт, отреагировала на заявление блогера. Она возмутилась, что Служба безопасности Украины не принимает никаких мер в отношении Анны.
Почему у нее не забрать хотя бы украинский паспорт? Почему не открыть дело и не провести расследование? Почему дать сбежать человеку, который все эти годы сеял российский след и русифицировал огромное количество людей? Позор!,
– написала Мандзюк.
Продолжение конфликта
Ответ Алхим не заставил себя ждать. Блогер считает, что Мандзюк хайпует на ее имени, и заявила, что имеет запись разговора с коллегой, в котором ее высказывания отличаются от публичных. Так, Анна обвинила Елену в лицемерии.
Каждый раз, когда мы виделись с Еленой, не было никакого хамства, никакой агрессии. "Терен" (Александр Будько – Show 24) меня встретил в лифте и спокойно прошел дальше. Не говорил, что я пид*рша, что меня надо посадить в тюрьму и уничтожить. Все претензии ко мне только в интернете,
– сказала Алхим.
Блогер также опубликовала фрагменты разговора с Мандзюк.
Запись разговора Алхим и Мандзюк: видео из инстаграма Анны
Сама же Елена заявила, что Анна врет и что не будет оправдываться. Блогер намекнула, что записи, которые обнародовала Алхим, сгенерированы с помощью искусственного интеллекта.
Сегодня утром Анна Алхим предложила Елене Мандзюк вместе пройти полиграф.
Конечно, должен быть независимый человек, полиграф выбран не мной, не Еленой – какой-то независимый. Возможно, за границей. Чтобы не было никакого под*оба, чтобы все было честно, чтобы никакой искусственный интеллект не подделал экспертизу полиграфа,
– сказала она.
Мандзюк от предложения Алхим отказалась.
Друзья, я очень ценю свое время и уже давала Ане возможность измениться и работать на благо Украины, она ее не использовала, а для меня это был полный стресс. Поэтому, вместо полиграфа, она самостоятельно подтвердила в своем блоге, что является "пизд*болкой" и обманывает людей годами,
– написала Елена.
