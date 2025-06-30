Скандал на фестивалі: відомий британський гурт закликав до насильства просто зі сцени

На одному з найпопулярніших фестивалів світу Гластонбері розгорівся скандал через виступ британського панк-реп дуету Bob Vylan. Під час концерту музиканти виголосили гучні політичні заяви, які вважають "мовою ненависті".

Користувачі соцмереж масово обговорюють виступ гурту. Крім того, про інцидент навіть висловився британський уряд. Повідомляє Show 24 з посиланням на BBC.

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Так, під час концерту один з учасників Bob Vylan вигукнув зі сцени фразу "Смерть ЦАХАЛ" (армія оборони Ізраїлю), а також виголосив контроверсійне гасло: "Від річки до моря Палестина буде вільною", що вважається антиізраїльським і забороненим в низці країн.

На сцені також з'явився банер із написом "Свободу Палестині".

Ці слова пролунали в прямому ефірі BBC, що й стало головним приводом для скандалу, адже фестиваль дивиться багатомільйонна аудиторія, серед якої – діти.

Організатори Гластонбері заявили, що "шоковані" почутим і підкреслили: на заході немає місця мові ворожнечі чи закликам до насильства. Вони наголосили, що не поділяють позицій деяких виконавців і вже вилучили цей виступ з офіційних записів.

BBC також опинилася під шквалом критики. Глядачі, політики та активісти звинуватили мовника у порушенні стандартів і неналежному контролі контенту. Водночас у BBC пояснили, що не встигли вчасно відреагувати через технічну помилку, і перепросили за інцидент.

Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер назвав виголошені зі сцени заяви "жахливою мовою ненависті", поліція графства Сомерсет розпочала перевірку заяв, що прозвучали на сцені, а активісти боротьби з антисемітизмом подали скаргу на BBC. Сам Bobby Vylan у своєму інстаграмы заявив, що отримав "тисячі повідомлень підтримки та ненависті" і вкотре закликав до зміни зовнішньої політики.