Жорстокість неприпустима, – в UAnimals відреагували на скандал з Мартиновською та Єфросиніною

Всеукраїнська організація з захисту тварин та довкілля UAnimals відреагувала на інтерв'ю Ольги Мартиновської Маші Єфросиніній, де суддя реаліті-шоу "МастерШеф" зізналась у жорстокому поводженні з тваринами.

Відповідний допис зоозахисники опублікували в Threads. Вони звернулись до людей з важливою інформацією, зокрема до лідерів думок, яких ставлять у приклад тисячі, зокрема діти та підлітки.

До теми "Кидала котів через дах": Ольгу Мартиновську звинуватили в жорстокому поводженні з тваринами

В інтерв'ю Ольга Мартиновська пригадала, як в дитинстві "кидала котів через дах" і "прив'язувала петарди" до хвостів тварин. І шеф-кухарка, і інтерв'юерка сміялися під час розповіді, що викликало обурення в мережі.

Маша Єфросиніна видалила скандальний фрагмент з інтерв'ю після того, як зіткнулась з критикою, і попросила вибачення. Перепросила в аудиторії й суддя проєкту "МастерШеф".

Втім, ситуацію це легшою не робить. З огляду на термін давності, про юридичну відповідальність у цьому випадку не йдеться. Але ми хочемо наголосити для всіх, зокрема для лідерів думок: жорстокість неприпустима в будь-якому віці й за жодних обставин не може бути частиною теплих ностальгічних спогадів,

– йдеться у дописі UAnimals.

Зоозахисники додали, що популярність – це насамперед відповідальність за інформацію, яка транслюється назагал.

Коли багатомільйонна авдиторія, серед якої є і діти, і дорослі, чує подібні історії в такому контексті, це може нормалізувати жорстокість. Хтось може сприйняти це як щось допустиме або "веселе". Але жорстокість до тварин – не дитячі витівки,

– зазначили вони.

В UAnimals нагадали, що "завдання дорослих – виховати в дітях гуманність". Якщо ж люди дозволяли собі жорстокість у дитинстві, то її слід переосмислити, "а не робити теплим спогадом".

Як Мартиновська та Єфросиніна прокоментували скандал?

Маша Єфросиніна заявила, що ні вона, ні Ольга Мартиновська не підтримують жорстоке поводження з тваринами та "будь-які дії, що можуть завдати їм болю чи страждань".

За словами інтерв'юерки, фраза шеф-кухарки "була невдалою гіперболою, а не реальною історією її дитинства", також Єфросиніна зазначила, що вона "не мала на меті схвалення або нормалізацію насильства щодо тварин".

Суддя "МастерШеф" записала відеозвернення. Мартиновська наголосила, що не хотіла зачепити почуття людей. Вона сказала, що подібна ситуація не повториться, та подякувала за розуміння.