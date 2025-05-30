"Мовчала роками": колишня помічниця P Diddy вперше висунула проти нього звинувачення

У Нью-Йорку триває судовий розгляд справи 55-річного репера та продюсера Шона Комбса, більш відомого як P. Diddy. Його звинувачують у сексуальному насильстві, переміщенні людей з метою експлуатації, примусі до проституції та рекеті.

Нещодавно свідчення проти музиканта надала його колишня помічниця. Жінка працювала з Комбсом більше як вісім років і заявила, що неодноразово зазнавала від нього насильства – як психологічного, так і сексуального. Повідомляє Show 24 з посиланням на BBC.

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Міа (ім'я змінене з міркувань безпеки) розповіла, що була змушена постійно знаходитися поруч, виконувати всі забаганки продюсера та не могла без дозволу покинути його будинок. Вона згадала випадки, коли P. Diddy кидав у неї тарілку зі спагеті або комп'ютер через проблеми з інтернетом.

Також Міа стала очевидицею побиття його колишньої дівчини Кессі Вентури: за її словами, репер розсік Вентурі брову, а коли Міа спробувала втрутитися, він відкинув її до стіни.

Окремо жінка описала й випадок, коли прокинулася від спроби зґвалтування з боку Комбса. На питання, чому вона не звернулася до поліції раніше, Міа відповіла, що боялася його впливу.

Я знала його силу, знала, що він мене контролює, і не хотіла втратити все, над чим так наполегливо працювала,

– пояснила Міа й наголосила, що настав час, щоб всі почули правду.

Нагадаємо, P. Diddy перебуває під арештом з вересня 2024 року. У справі також свідчила його колишня дівчина Кессі Вентура, яка звинуватила артиста у насильстві та надала деталі сумнозвісних "білих вечірок". Сам Комбс заперечує всі обвинувачення, хоча, за даними слідства, проти нього виступили вже понад 100 осіб.