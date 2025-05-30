Недавно показания против музыканта предоставила его бывшая помощница. Женщина работала с Комбсом более восьми лет и заявила, что неоднократно подвергалась от него насилию – как психологическому, так и сексуальному. Сообщает Show 24 со ссылкой на BBC.

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Миа (имя изменено из соображений безопасности) рассказала, что была вынуждена постоянно находиться рядом, выполнять все прихоти продюсера и не могла без разрешения покинуть его дом. Она вспомнила случаи, когда P. Diddy бросал в нее тарелку со спагетти или компьютер из-за проблем с интернетом.

Также Миа стала очевидицей избиения его бывшей девушки Кэсси Вентуры: по ее словам, рэпер рассек Вентуре бровь, а когда Миа попыталась вмешаться, он отбросил ее к стене.

Отдельно женщина описала и случай, когда проснулась от попытки изнасилования со стороны Комбса. На вопрос, почему она не обратилась в полицию раньше, Миа ответила, что боялась его влияния.

Я знала его силу, знала, что он меня контролирует, и не хотела потерять все, над чем так упорно работала,

– объяснила Миа и подчеркнула, что пришло время, чтобы все услышали правду.

Напомним, P. Diddy находится под арестом с сентября 2024 года. В деле также свидетельствовала его бывшая девушка Кэсси Вентура, которая обвинила артиста в насилии и предоставила детали печально известных "белых вечеринок". Сам Комбс отрицает все обвинения, хотя, по данным следствия, против него выступили уже более 100 человек.