Надихався путіністкою: представник Австрії на Євробаченні-2025 потрапив у скандал

Співак Йоганес Піч, відомий як JJ, представлятиме Австрію на Євробаченні-2025. Утім, артиста розкритикували за прихильність до російської артистки.

Йоганес Піч (який виступає під псевдонімом JJ) виявився прихильником Анни Нетребко – російської оперної співачки. На це звернув увагу користувач соцмережі Х під ніком vanya, передає 24 Канал.

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В одному з інтерв'ю Йоганес Піч заявив, що для створення пісні Wasted Love (з якою він виступить від Австрії на Євробаченні) він надихався Анною Нетребко. Крім того, співак підписаний на неї в інстаграмі та часто лайкає її дописи.

Анна – це путінська пропагандистка, яка співала на окупованому Донбасі та носила футболку "Окупувати Берлін". Ця таємнича російська душа підтримує геноцидну загарбницьку війну,

– підкреслив користувач.



JJ виявився фанатом росіянки / Фото з соцмережі Х

Співаку JJ 23 роки. Він народився у Відні, але виріс у Дубаї. У підлітковому віці повернувся до Відня. Брав участь у талант-шоу, а зараз навчається у місцевих університетах.

Зауважимо, це вже не перший скандал на Євробаченні-2025. Ірландію представить співачка Emmy з піснею Laika Party, однією з авторів якої є росіянка Лариса Вільданова.

Що відомо про Анну Нетребко