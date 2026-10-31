Камалія на броньовику, сварка через Гігу: чим скандалили зірки в жовтні

Жовтень запам'ятався українцям низкою гучних зіркових сутичок, до яких потрапили Камалія, Ектор Хіменес-Браво, родина Степана Гіги та FIЇNKA. Мережу лихоманило від танців на військовій техніці, сумнівів у Радіодиктанті та раптової війни за спадщину легендарного маестро.

Жовтень у шоубізнесі запам'ятався гучними сварками, неоднозначними вчинками та дописами, які швидко розлетілися мережею. 24 Канал зібрав скандали за участю українських зірок, які цього місяця активно обговорювали в соцмережах.

FIЇNKA, Нікіта Кісельов і суперечки навколо хіта Степана Гіги

Найбільше галасу під завісу місяця зчинила драма навколо творчої спадщини легендарного Степана Гіги. Співачка FIЇNKA відверто заявила, що відчуває себе обманутою через виконання хіта "Вівтар". За її словами, родина артиста дозволила зробити студійний запис, але категорично заборонила співати трек на концертах, тоді як Нікіта Кісельов спокійно виконує власну версію на виступах.

Коли Кісельов запевнив, що має всі юридичні права й до суду ніхто не подавав, до розбірок неочікувано підключився блогер Ніколас Карма. Інфлюенсер згадав, як сам хотів випустити кавер на пісню "Достигають вишні", але почув від доньки музиканта схожу історію про судові процеси.

Рідні народного артиста не витримали градуса напруги в мережі та вперше порушили тишу. Вони запевнили, що не прагнули конфліктів, а організаційними домовленостями займалися сторонні менеджери концерту пам'яті.

Камалія станцювала на броньовику й обурила мережу

Не менш гаряче було й на сторінці Камалії. Співачка разом із колегою VLADIAS видерлася на броньовик у камуфляжі й закружляла в танці під трек про нещасливе кохання "Самбука".

Фоловери миттєво вибухнули обуренням через недоречність такого перформансу на військовій техніці під час війни. Виконавиці порадили терміново видалити ролик, проте вона шквал хейту поки просто ігнорує.

Ектор Хіменес-Браво розкритикував Радіодиктант

Ектор Хіменес-Браво / Фото з Інстаграму hectorjimenezbravo

Шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво теж змусив мережу схопитися за голови через раптовий допис у Threads. Кулінар публічно поставив під сумнів цінність Радіодиктанту національної єдності на тлі дефіциту бюджету та підняття податків.

Публікація миттєво зникла, але скриншоти встигли облетіти весь інтернет.

Феліксу Редьці скасували концерт у Львові

Ще одним приводом для суперечок стало скасування концерту стендапера Фелікса Редьки, який мав виступити у Львові 29 жовтня в межах туру "Одіссея". Перед цим у Threads розкритикували його публічні висловлювання про українську мову, зокрема позицію щодо її впливу на національну ідентичність. Автор допису також поставив під сумнів доцільність проведення виступу в комунальному Центрі Довженка.

Сам Редька заявив, що дізнався про скасування концерту лише вранці того дня. Стендапер пов'язав рішення з критикою в мережі та обурився, що не розуміє, чому може виступати в інших містах України, але не у Львові. Ситуація розділила користувачів соцмереж: одні підтримали скасування, інші стали на захист артиста.

Фелікс Редька / Фото з Інстаграму felix.redka

Анастасія Арбузова сміялася біля могили Степана Гіги

Учасниця проєкту "Супермама" Анастасія Арбузова додалась до списку трешових моментів місяця, опублікувавши сторіз із Личаківського цвинтаря у Львові. Блогерка розкритикувала темпи встановлення пам'ятника Ірині Фаріон, чим розлютила доньку мовознавиці Софію Особу, а також весело сміялася біля могили Степана Гіги.

Анастасія Арбузова / Фото з Інстаграму anastasiia.ar.buzova

Ніколас Карма потрапив в аварію, але все закінчилося несподівано

В неприємність потрапив і Ніколас Карма, врізавшись на своєму чорному BMW у чуже авто. На щастя, аварія обійшлася без травм і завершилася курйозом: за кермом постраждалого Renault сиділа його підписниця, яка замість скандалу попросила записати відеопривіт для чоловіка.

Лєра Мандзюк образила тезку Олену Мандзюк через мовний скандал

Ще одна суперечка розгорілася між блогеркою Оленою Мандзюк і стендаперкою Лєрою Мандзюк. Комікеса в інтерв'ю Маші Єфросиніній згадала про погрози, які отримувала через плутанину з прізвищами під час конфлікту блогерки з Анною Алхім. Водночас Лєра дозволила собі образливі висловлювання на адресу обох жінок.

Олена не змовчала й відповіла стендаперці в Threads. Інфлюенсерка наголосила, що не зробила їй нічого поганого, а лише відстоювала українську мову та ідентичність. За словами блогерки, її особливо зачепило те, що комікеса знову повернулася до цієї історії та публічно образила її.

Лєра Мандзюк та Олена Мандзюк / Колаж від 24 Каналу

Наталія Сумська розкритикувала цьогорічний Радіодиктант

Обговорення Радіодиктанту національної єдності не обмежилося дописом Ектора Хіменеса-Браво. Свої зауваження до тексту "Лист, який не закінчується" висловила й народна артистка України Наталія Сумська, яка долучилася до написання диктанту.

В інтерв'ю NV акторка звернула увагу на закороткі речення, які, на її думку, можна було об'єднати, щоб зробити текст змістовнішим. Вона також згадала, що подібні зауваження лунали й торік. Водночас Сумська визнала, що така побудова речень могла бути авторським задумом письменника та ветерана Артура Дроня.

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