Заручини Тейлор Свіфт і зірки американського футболу Тревіса Келсі стали головною темою обговорень у світових ЗМІ. Та не менше уваги привернула й сама каблучка співачки.

З'ясувалося, що каблучка Тейлор Свіфт може коштувати до 1 мільйона доларів. Передає Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Сари Шапель Taylor Swift Style.

Так, стало відомо, що прикрасу створила ювелірка Kindred Lubeck, засновниця бренду Artifex Fine Jewelry, відома роботами у вінтажному стилі та використанням каміння з етичних джерел.

Що таке каміння з етичних джерел Це дорогоцінні камені, які видобувають чесно: без рабської чи дитячої праці, без фінансування воєн та з турботою про довкілля.

Фахівці припускають, що діамант у каблучці має близько 10 каратів. Його вартість оцінюють по-різному: від 550 тисяч доларів (за версією Brides та Forbes) до 750 тисяч – 1 мільйона доларів у матеріалах інших видань.

Як Тревіс Келсі освідчився Тейлор Свіфт?

Про заручини пари стало відомо 26 серпня, коли співачка та футболіст показали романтичні фото. Чоловік зробив артистці пропозицію руки та серця у казковій локації – в саду з квітами. Тревіс освідчився Тейлор після двох років стосунків.

