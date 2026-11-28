Виступ улюбленого артиста може стати найдорожчою частиною святкування. Розповідаємо, скільки доведеться заплатити за концерт українських зірок і хто виставляє найбільші гонорари.

Новорічні корпоративи – гаряча пора для українських артистів, які отримують чимало запрошень на приватні вечірки та святкові заходи. 24 Канал з'ясував, скільки коштують виступи популярних виконавців і кому доведеться заплатити найбільше.

Скільки коштують виступи українських зірок на корпоративах

Серед артистів із відносно доступнішими гонорарами – Геля Зозуля, Олена Тополя, Аліна Гросу, Павло Зібров та VICTORIA NIRO. Їхній виступ обійдеться приблизно у 3–6 тисяч доларів за програму тривалістю менш як годину.

Олена Тополя / Фото з Інстаграму alyoshasinger

Трохи більше просять MamaRika, TAYANNA, ALEKSEEV, Віктор Павлік і TARABAROVA. За їхній виступ організаторам доведеться заплатити орієнтовно 6–7 тисяч доларів.

Віктор Павлік / Фото з Інстаграму viktorpavlik

Які українські артисти беруть за виступ близько 10 тисяч доларів

У наступній ціновій категорії – відомі українські гурти та сольні виконавці. Зокрема, близько 10 тисяч доларів коштує запросити на корпоратив KALUSH, СКАЙ та ONUKA.

Схожі гонорари називають і популярні сольні артисти: SHUGAR, PARFENIUK, Анна Трінчер та KOLA.

До цієї категорії також можна віднести Jerry Heil, Jamala та KAZKA, чиї гонорари за виступи на корпоративах раніше фігурували в межах 10–15 тисяч доларів.

Jerry Heil / Фото з Інстаграму thejerryheil

Хто з українських зірок просить найбільші гонорари

Суттєво вищий цінник має Альона Омаргалієва. Її виступ оцінюють приблизно у 25 тисяч доларів.

Однак це ще не межа. До найдорожчих українських артистів належать MONATIK, Klavdia Petrivna, Вєрка Сердючка, Макс Барських та Артем Пивоваров. За озвученими оцінками, їхні гонорари можуть становити від 30 до 50 тисяч доларів і більше.

Водночас ціни на окремих виконавців суттєво відрізняються залежно від умов замовлення. Наприклад, MONATIK називав стандартну вартість корпоративного виступу у 30 тисяч євро, а продюсер Вєрки Сердючки Юрій Нікітін оцінював її приватні виступи в діапазоні від 30 до 100 тисяч доларів.

Скільки коштують виступи Тіни Кароль, Наді Дорофєєвої та Віталія Козловського

Серед артисток із високими гонорарами – Тіна Кароль та Надя Дорофєєва. За оприлюдненими наприкінці 2025 року розцінками, запросити Тіну Кароль на новорічний корпоратив коштувало близько 25 тисяч євро. Водночас виступ DOROFEEVA оцінювали у 35 тисяч доларів. Це робить співачок одними з найдорожчих представниць української сцени.

Тіна Кароль / Фото з Інстаграму tina_karol

Водночас не всі популярні виконавці встановлюють настільки високі ціни. Наприклад, гонорар Віталія Козловського в одному з оприлюднених прайсів становив близько 10–10,5 тисячі доларів. Схожу суму називали й для KOLA. Таким чином, їхні виступи коштують помітно менше, ніж концерти артистів із гонорарами у кілька десятків тисяч доларів.

Хто з українських артистів відмовляється від корпоративів

Не всіх українських зірок можна запросити на приватне святкування навіть за великий бюджет. Наприклад, гурт "Океан Ельзи" під час повномасштабної війни зосередився на концертній діяльності та благодійних виступах. Представники колективу раніше повідомляли про відмову від корпоративів. Тому знайти вартість приватного виступу гурту у звичайному прайсі івент-агенції не вийде.

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