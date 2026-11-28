Новогодние корпоративы – горячая пора для украинских артистов, которые получают немало приглашений на частные вечеринки и праздничные мероприятия. 24 Канал выяснил, сколько стоят выступления популярных исполнителей и кому придется заплатить больше всего.

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Сколько стоят выступления украинских звезд на корпоративах

Среди артистов с относительно доступными гонорарами – Геля Зозуля, Елена Тополя, Алина Гросу, Павел Зибров и VICTORIA NIRO. Их выступление обойдется примерно в 3–6 тысяч долларов за программу продолжительностью менее часа.

Елена Тополя / Фото из инстаграма alyoshasinger

Чуть больше просят MamaRika, TAYANNA, Alekseev, Виктор Павлик и TARABAROVA. За их выступление организаторам придется заплатить ориентировочно 6–7 тысяч долларов.

Виктор Павлик / Фото из инстаграма viktorpavlik

Какие украинские артисты берут за выступление около 10 тысяч долларов

В следующей ценовой категории – известные украинские группы и сольные исполнители. В частности, около 10 тысяч долларов стоит пригласить на корпоратив KALUSH, СКАЙ и ONUKA.

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Аналогичные гонорары называют и популярные сольные артисты: SHUGAR, PARFENIUK, Анна Тринчер и KOLA.

К этой категории также можно отнести Jerry Heil, Jamala и KAZKA, чьи гонорары за выступления на корпоративах ранее составляли 10–15 тысяч долларов.

Jerry Heil / Фото из инстаграма thejerryheil

Кто из украинских звезд просит самые высокие гонорары

Существенно более высокий гонорар у Алены Омаргалиевой. Ее выступление оценивают примерно в 25 тысяч долларов.

Однако это еще не предел. К самым дорогим украинским артистам относятся MONATIK, Klavdia Petrivna, Верка Сердючка, Макс Барских и Артем Пивоваров. По озвученным оценкам, их гонорары могут составлять от 30 до 50 тысяч долларов и более.

В то же время цены на отдельных исполнителей существенно различаются в зависимости от условий заказа. Например, MONATIK называл стандартную стоимость корпоративного выступления в 30 тысяч евро, а продюсер Верки Сердючки Юрий Никитин оценивал ее частные выступления в диапазоне от 30 до 100 тысяч долларов.

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Сколько стоят выступления Тины Кароль, Нади Дорофеевой и Виталия Козловского

Среди артисток с высокими гонорарами – Тина Кароль и Надя Дорофеева. Согласно расценкам, обнародованным в конце 2025 года, пригласить Тину Кароль на новогодний корпоратив стоило около 25 тысяч евро. В то же время выступление DOROFEEVA оценивалось в 35 тысяч долларов. Это делает певиц одними из самых дорогих представительниц украинской сцены.

Тина Кароль / Фото из инстаграма tina_karol

В то же время не все популярные исполнители устанавливают столь высокие цены. Например, гонорар Виталия Козловского в одном из обнародованных прайсов составлял около 10–10,5 тысяч долларов. Аналогичную сумму называли и для KOLA. Таким образом, их выступления стоят заметно дешевле, чем концерты артистов с гонорарами в несколько десятков тысяч долларов.

Кто из украинских артистов отказывается от корпоративных вечеринок

Не всех украинских звезд можно пригласить на частное торжество даже при большом бюджете. Например, группа "Океан Эльзы" во время полномасштабной войны сосредоточилась на концертной деятельности и благотворительных выступлениях. Представители коллектива ранее сообщали об отказе от корпоративных мероприятий. Поэтому найти стоимость частного выступления группы в обычном прайс-листе ивент-агентства не получится.

Кстати, уже известны первые претенденты на участие в Евровидении-2027 – попавшие в лонглист Нацотбора.