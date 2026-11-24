Зокрема, у лонглисті Нацвідбору-2027 опинилися колишні конкурсанти Нацвідбору, переможниця "Фабрики зірок", учасники музичних телепроєктів і гурти з різним звучанням. Повний перелік претендентів з'явився на офіційному каналі проєкту на ютубі.

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Так, за можливість представити Україну на Євробаченні знову поборються ANKA (Анна Корченова) та STASYA (Анастасія Кондратюк). Обидві співачки вже брали участь у Нацвідборі-2024. А гурт YAGODY спробує пройти до фіналу втретє – колектив змагався за право представляти Україну у 2024 та 2025 роках.

Серед учасників також є артисти, які здобули популярність завдяки телевізійним музичним проєктам. Це, зокрема, POVIN' – переможниця оновленої "Фабрики зірок", VLAD DARWIN, відомий за участю у другому сезоні цього шоу, та YAKAYA, яка була учасницею "Голосу країни 12".

Частина виконавців уже має пісні, які добре знайомі українській аудиторії. Наприклад, SKYLERR (Валерія Кудрявець), яка випустила треки "Вечорниці" та "Горлиці", і КАЖАННА. Остання привернула увагу слухачів завдяки вірусній пісні "Ти гірка". Серед інших її відомих композицій – "Пазл", boy та "Сльозка". До лонглисту також потрапила MIA RAMARI, яка вже претендувала на участь у Нацвідборі-2023. Її пісня "Між сірими днями" стала популярною в TikTok.

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Водночас у списку є чимало гуртів і сольних виконавців, яких українська аудиторія може відкрити для себе саме завдяки Нацвідбору. Серед них – рок-гурт EPOLETS, колектив HITS' FACTORY, гурт MELOS та київський рок-гурт SPOKUSY.

Окремо варто згадати FOLKULAKA, який працює в жанрі горор-фолку, та співачку GANNA. Вона народилася в Києві, але в 13 років разом із батьками переїхала до Німеччини. Нині артистка живе в Берліні та поєднує у своїй музиці фольклорні мотиви з електронним звучанням.

Також серед учасників – R&B-виконавиця YARIMA, гурт СОЛІДНІ ЛЮДИ з Івано-Франківська та співачка УЛЯНА ШУБА.

Кожен із цих артистів підготував унікальний трек, щоб підкорити серця журі та глядачів.

Лонглист Нацвідбору на Євробачення-2027: дивіться відео онлайн

До речі, напередодні Суспільне Мовлення змінило правила відбору, розширивши лонглист із традиційних 12 до 18 претендентів. Таке рішення ухвалили для того, щоб дати шанс більшій кількості талановитих музикантів проявити себе.