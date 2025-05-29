"Про любов?": як пісня "Скрябіна" стала наймилішим трендом у тіктоці

Добре кажуть, що допоки живе пам'ять про артиста та його творчість, доти його ім'я не загубиться у потоці з іншими. Цього разу користувачі для нового тренду використали пісню Андрія Кузьменка "Про любов?", яка стала основою наймилішого тренду.

Творчість "Скрябіна" – багатогранна, має багато сенсів, а деякі з пісень просто покращують настрій. Та сьогодні у тренди повернулась пісня, яка присвячена темі кохання, пише Show24.

Може зацікавити Народна пісня рве TikTok: користувачі масово знімають відео під "Плакучу гітару

Користувачі публікують милі відео, де використовують трек Кузьми. Вони діляться новинами про вагітність, демонструють романтичні моменти життя, показують знаки уваги від другої половинки, а дехто навіть може придумати кумедне відео з домашніми улюбленцями.

Користувачі уже зняли майже 30 тисяч відео під один із найкращих треків про кохання.

Що відомо про пісню

"Про любов?" вийшла у 2007 році в однойменному альбомі.

"Скрябін" – "Про любов?": слухайте пісню онлайн

Цікаво, що запис, зведення та мастеринг альбому зроблено в студії "На Хаті Рекордз" у Василькові.

Нещодавно донька Андрія Кузьменка відвідала могилу батька та бабусі в Брюховичах на Львівщині та поділилася фотографією.