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Show24 Музика "Про любов?": як пісня "Скрябіна" стала наймилішим трендом у тіктоці
29 травня, 23:59
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"Про любов?": як пісня "Скрябіна" стала наймилішим трендом у тіктоці

Марта Гнат
Основні тези
  • Пісня Андрія Кузьменка "Про любов?" стала основою для милого тренду в тіктоці, де користувачі публікують відео про вагітність, романтичні моменти та кумедні відео з домашніми улюбленцями.
  • Трек "Про любов?" вийшов у 2007 році в альбомі "Скрябін", записаному на студії "На Хаті Рекордз" у Василькові.

Добре кажуть, що допоки живе пам'ять про артиста та його творчість, доти його ім'я не загубиться у потоці з іншими. Цього разу користувачі для нового тренду використали пісню Андрія Кузьменка "Про любов?", яка стала основою наймилішого тренду.

Творчість "Скрябіна" – багатогранна, має багато сенсів, а деякі з пісень просто покращують настрій. Та сьогодні у тренди повернулась пісня, яка присвячена темі кохання, пише Show24.

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Користувачі публікують милі відео, де використовують трек Кузьми. Вони діляться новинами про вагітність, демонструють романтичні моменти життя, показують знаки уваги від другої половинки, а дехто навіть може придумати кумедне відео з домашніми улюбленцями.

@savka_yuliya

Зі Святом, любі

♬ Про любов - Budapest Pop-Mix - Скрябін
@oksi_minii Рубрика «Улюблений Шкіряний» йде на роботу. Мої котики ️? @Владислав Грибан . . . #кіт #любов #тіктокукраїна #цьом #мрія #рекомендації #шкіряний #кожаний #весна #ранок #рекі ♬ Про любов - Budapest Pop-Mix - Скрябін

@sandy_owner #внуки #котик #абиссинец #catsoftiktok #rec ♬ Про любов - Budapest Pop-Mix - Скрябін
@tauzh

♬ Про любов - Budapest Pop-Mix - Скрябін

Користувачі уже зняли майже 30 тисяч відео під один із найкращих треків про кохання.

Що відомо про пісню

"Про любов?" вийшла у 2007 році в однойменному альбомі. 

"Скрябін" – "Про любов?": слухайте пісню онлайн

Цікаво, що запис, зведення та мастеринг альбому зроблено в студії "На Хаті Рекордз" у Василькові.

Нещодавно донька Андрія Кузьменка відвідала могилу батька та бабусі в Брюховичах на Львівщині та поділилася фотографією.