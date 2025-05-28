У тіктоці завірусилась пісня "Плакуча гітара" з рядками, які переносять у ті часи, коли їх не цінували й думали, що так триватиме вічно, пише Show24.

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Сьогодні користувачі зазначають, що воліли б віддати все, щоб провести хоча б один гарний літній вечір у колі друзів чи родини. Ба більше, дехто розповідає про те, що місцем для "застілля" був багажник чиєїсь машини. Для тренду використовують відповідний уривок із пісні, а до неї додають архівні відео, що мають статус спогадів.

Спить ставок, де колишуться віти,

Вітерець в верболозах заснув,

Десь заграла плакуча гітара,

Там дівчина стрічала весну

До слова, оригінальний звук, який накладають на відео, вирізано з виступу людей у Львові. Час від часу вони збираються біля пам'ятника Тарасу Шевченку й дарують незнайомцям голосну та щиру українську пісню.

Свого часу українська співачка Ірина Федишин записала власну версію "Плакучої гітари".

Ірина Федишин – "Плакуча гітара": дивіться відео онлайн

Ірина Федишин поділилась, що стала жертвою обману одного з українських продюсерів. Тоді вона зрозуміла, що означає "використати людину".

Якщо теж належите до тих людей, які навіяли собі спогади такими атмосферними відео, то може поділитись власним архівом. Чимало однодумців підтримають такий контент.